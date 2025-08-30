VLT entre Curitiba e aeroporto Afonso Pena receberá R$ 2,2 bi do governo federal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Centro Cívico, em Curitiba, e o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana (RMC), receberá investimento de R$ 2,2 bilhões do governo federal. A medida foi divulgada na sexta-feira (29) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante um evento em Minas Gerais.

O presidente anunciou R$ 9,7 bilhões em investimentos no transporte público para diversos estados, que estão inseridos nas novas propostas habilitadas para pré-seleção nas linhas de Mobilidade Grandes e Médias Cidades e de Renovação de Frota do Novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções de 2025 (PAC Seleções).

A lista das obras contempladas estão publicadas na página da Casa Civil da Presidência. O VLT entre Curitiba e São José dos Pinhais está contemplado no setor ‘Cidades Sustentáveis e Resilientes’.

O envio de recursos foi confirmado pela ministra Gleisi Hoffmann em um vídeo publicado nas redes sociais. “O VLT que ligará Curitiba a São José dos Pinhais vai sair do papel. É o novo PAC garantindo garantindo investimentos para transformar a mobilidade urbana em Curitiba e região metropolitana”, disse.

Em maio do ano passado, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentaram um consórcio de empresas que seria responsável pela elaboração dos estudos técnicos e de viabilidade para implantação do VLT.

Na ocasião, a ideia era de que o modelo substituísse os ônibus expressos (BRT) do Eixo Boqueirão, em Curitiba, expandindo a linha até o Aeroporto Afonso Pena, passando pelo Terminal Central de São José dos Pinhais. O corredor que interliga atualmente o Terminal Boqueirão e a Praça Carlos Gomes, no Centro de Curitiba, também deve ser ampliado até o Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico.

O que é VLT

VLT é a sigla para Veículo Leve sobre Trilhos. Esse é um sistema de transporte público elétrico e sustentável. Ele opera sobre trilhos, funcionando no nível das ruas.

O VLT se assemelha aos antigos bondes. No entanto, a tecnologia dele é mais avançada. Ele também consegue integração com outros transportes, como ônibus e metrôs.