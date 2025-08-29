Novidade

Nacional sai, Muffato entra: novo supermercado abre no Centro de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 29/08/25 17h51
A região Central de Curitiba vai ganhar um novo supermercado a partir da próxima semana. A inauguração do supermercado Muffato, localizado na Rua Comendador Araújo, está marcada para o próximo dia 05 de setembro, sexta-feira, a partir das 8h30.

De acordo com a assessoria da marca, o supermercado promete setores novos para facilitar o dia a dia dos clientes, com pratos prontos, lanches, sushi, açougue e padaria.

Antiga loja da rede Nacional

O local do novo supermercado era uma antiga loja da rede Nacional, que foi comprada pelo Grupo Muffato em 2024. Segundo a assessoria de imprensa na época, as lojas que operava com a bandeira Nacional, antigo Mercadorama, foram adquiridas pelo grupo.

A empresa negociou ativos com o Carrefour Brasil, que foi aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Economia). A compra da loja faz parte do plano de expansão do Grupo Muffato para 2025.

Festa de inauguração

Muffato Comendador

Local: Rua Comendador Araújo, 320 – Centro
Data: 05 de setembro, sexta-feira
Horário: a partir das 8h30

