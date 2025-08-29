Collab inédita entre McDonald’s e Trento lança McFlurry Trento Bites 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

McDonald’s e Trento anunciam uma collab inédita: vem aí o novo McFlurry Trento Bites com Farofa Crocante de Amendoim. A novidade foi inspirada nas menções de fãs engajados de Trento – os Trento Lovers – que pediram pela combinação de sabores nas redes sociais.

O pedido virou uma nova sobremesa que chega para complementar a família McFlurry. “Os fãs pediram e nós ouvimos! Transformamos esse desejo em realidade com uma collab feita especialmente para os Méqui e Trento Lovers”, destaca Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

O Trento ocupa atualmente o 3º lugar no ranking de vendas do segmento de candy bars no Brasil. “Para nós, essa collab é uma oportunidade de mostrar ao consumidor que Trento é chocolate de verdade e que pode estar presente em novas formas de consumo, sem perder sua identidade”, afirma Ricardo Motta, diretor de marketing da Peccin.

O McFlurry Trento Bites tem pré-venda exclusiva no app do Méqui até 1º de setembro, e chega aos restaurantes de todo o Brasil a partir de 2 de setembro.