Parque Barigui recebe evento da Red Bull neste sábado

O Parque Barigui, um dos principais pontos de encontro dos curitibanos, recebe neste sábado (30) o Zero Limits Day, evento gratuito que marca o lançamento de Red Bull Zero, versão sem calorias da tradicional bebida energética. A programação acontece das 8h às 15h na Olaria do Parque, espaço dentro do Barigui.

Com proposta focada em bem-estar e vida ativa, o Zero Limits Day traz diversas atividades ao ar livre para quem busca movimento e saúde em um dos cenários mais icônicos da capital paranaense. A agenda inclui aula de yoga, treinões especiais com os grupos Vessel e High Pulse Crossfit, além de desafios esportivos disponíveis durante todo o dia.

O evento é aberto ao público, com entrada gratuita, e representa uma oportunidade para quem quer aliar energia e saúde em um dos ambientes mais queridos da cidade.

Serviço

Zero Limits Day Red Bull

Data: 30 de agosto, sábado

Horário: 8h às 15h

Local: Olaria no Parque – Al. Prof. Rubens Requião, s/n, Mercês – Curitiba/PR

PROGRAMAÇÃO

All Day

Roleta de Desafios Esportivos

8h às 8h30: Recepção Público

8h30 às 09h30: Aula de Yoga

9h30 às 10h00: Intervalo + Sampling de Red Bull Zero

10h00 às 11h00: Treinão – Grupo Vessel

12h30 às 13h00: Intervalo + Sampling de Red Bull Zero

13h00 às 14h00: Treinão – High Pulse Crossfit

14h00 às 15h00: Encerramento