Voz que ressuscitou Raul Seixas chega a Curitiba para show especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de quase abandonar a música para trabalhar como pedreiro, Tony Gambel encontrou na voz do Maluco Beleza o combustível que faltava para sua carreira. Agora, o maranhense que impressionou o Brasil com o timbre idêntico ao de Raul na série “Raul Seixas: Eu Sou” da Globoplay, chega a Curitiba para um show especial.

Você já teve aquela sensação de estar ouvindo um artista que já se foi? Foi exatamente isso que aconteceu com quem assistiu à série sobre o roqueiro baiano. Tony gravou as vozes do cantor nas cenas de shows e a semelhança é impressionante. A performance chamou tanta atenção que agora o artista fará um show especial em Curitiba, batizado como “A Voz do Raul”.

+ Leia mais Fim de Semana das Artes em Curitiba: veja a programação

E não é um show qualquer. A apresentação será gravada e lançada ainda este ano nas plataformas audiovisuais, acompanhada por um mini-documentário dirigido por Rapha Moraes – nome que trabalhou com o Angra no clipe de “Here In The Now” em 2024.

“A ideia é mostrar quem é o artista que está por trás da voz do Raul na série”, explica o diretor.

O show no Armazém Garagem marca uma espécie de renascimento artístico para Tony. Antes da participação na série, ele tinha praticamente jogado a toalha depois de anos de luta na música (desde 2006).

“Eu estava trabalhando como pedreiro, tinha até emprestado meu equipamento. A aprovação na série era o combustível que me faltava!”, conta Gambel.

No palco, Tony não estará sozinho. O artista será acompanhado por Renato Ximú (violão e backing vocals), Amandio Galvão (guitarra e backing vocals), Marcão (baixo), Loren Kauling (piano/órgão) e Gauchinho (bateria).

E o que vai tocar? Além de composições próprias como “O Caminho Que Eu Quero” e “Redenção”, o público vai poder curtir clássicos de Raul Seixas como “Gita” e “Ouro De Tolo”. Uma mistura que promete agradar tanto fãs do Maluco Beleza quanto quem quer conhecer o trabalho autoral de Tony.

A história desse maranhense com Curitiba começou bem antes da fama nacional. Tony veio para a capital paranaense em 2023 a convite do produtor cultural curitibano Pedro Hey para gravar o EP “Tony E Os Novos Rauls”. Mesmo com boa repercussão, ele decidiu buscar uma sonoridade mais próxima do que imaginava para suas composições.

Foi assim que nasceu o álbum “Tony Gambel” (2024), produzido por Renato Ximú em um processo nada convencional. Em vez de se trancar em um estúdio, a equipe se mudou temporariamente para Antonina, no litoral paranaense.

“Nós levamos o meu estúdio para lá e foi sensacional. A gente acordava, dava um mergulho no rio e depois começávamos a gravar. Nós fazíamos o nosso tempo, sem a necessidade de ficar olhando o relógio”, explica Ximú.

Agora, com o reconhecimento nacional após a série da Globoplay, Tony colhe os frutos de uma jornada de persistência e talento. E você pode fazer parte desse momento histórico!

Serviço

O que: gravação do DVD “A Voz do Raul”, de Tony Gambel.

Quando: dia 29 de agosto (sexta-feira), às 21h.

Onde: Armazém Garagem (BR 277, 2.630, Santo Inácio, próximo ao Parque Barigui).

Quanto: ingressos antecipados a partir de R$ 17,50 + taxa administrativa (meia-entrada, 2º lote).Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com parcelamento em até 6x.

A casa abre às 18h e o show começa às 21h.

Classificação: 18 anos (menores só entram acompanhados dos pais ou responsáveis).