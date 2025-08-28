Fim de Semana das Artes em Curitiba: veja a programação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um final de semana repleto de atividades culturais para todas as idades. Assim vai ser a programação deste sábado (30) e domingo (31) no Vale da Música, projeto cultural apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco e que desde 2018 vem movimentando a Ópera de Arame com muita música, arte e natureza. Isso porque o projeto vai sediar o Fim de Semana das Artes, evento com diversas atrações culturais, artísticas e voltadas ao bem-estar.

“O principal objetivo do projeto Vale da Música é trazer arte e cultura para todos os espaços da Ópera de Arame. Assim, o Fim de Semana das Artes é um projeto que oferece uma vasta possibilidade de atrações, sempre permitindo que o público aproveite o espaço, interaja com o ambiente e possa curtir um momento de criação e descontração”, conta Alana Alboitt, gerente do projeto.

Entre as atrações confirmadas estão o ensaio aberto de flamenco do pessoal da Cia Aire de Flamenco, uma roda de conversa e visita guiada pelo espaço com o fotógrafo Lucas Pontes, que tem a exposição fotográfica Entre Montes e Vales na Ópera de Arame, oficina infantil de pintura, oficina de cerâmica, de percussão, de sketchbook, de colagens, além das já tradicionais apresentações de música instrumental no Palco Flutuante.

A ideia é fazer com que o público possa transitar por todo o parque, aproveitando as mais diversas manifestações artísticas. “Pensamos em uma programação bem democrática, para toda a família. Para ajudar, a previsão do clima para o final de semana é de bastante sol, perfeito para curtir a cidade”, diz Alana.

Para participar das oficinas, é possível entrar em contato com o projeto @festivalvaledamusica nas redes sociais. “Algumas programações são gratuitas e aquelas, como a de cerâmica e outras, que exigem o uso de materiais e recursos, possuem uma taxa de participação, até para valorizar os oficineiros e artistas que fazem parte da programação”, explica a gerente.

Confira a programação completa:

Ensaio Aberto – Cia Aire de Flamenco

Local: Palco do Teatro da Ópera de Arame

Dia 30/08 – 11h30

Uma oportunidade especial para acompanhar de perto o processo criativo e a energia da Cia Aire de Flamenco. Sinta a força da música, da dança e da tradição espanhola em uma experiência única no palco da Ópera.

Roda de Conversa e Visita Guiada

Com o fotógrafo Lucas Pontes

Local: Ópera de Arame

Dia 30/08 – às 14h

Gratuita – Participe de uma tarde especial com o fotógrafo Lucas Pontes, unindo bate-papo e visita guiada pela Ópera de Arame. Uma experiência para mergulhar em histórias, olhares e inspirações por trás da fotografia.

Oficina Infantil de Pintura com Elementos Naturais

Local: Caminho da Mata

30/08 às 15h

Idade de 8 a 13 anos

Valor: R$ 30,00

Inscrição diretamente com a artista @virginia bilobran

Uma vivência artística em meio à natureza! Nesta oficina, os participantes irão explorar técnicas de pintura utilizando elementos naturais, criando conexões entre criatividade e o ambiente ao redor.

Oficina de Cerâmica – Xícara de Pinch Pot

Com Nagela Seko (@morfia.lab), da Escola Mosca (@moscaescola)

Local: Caminho da Mata – 14h às 16h

Valor: R$90,00

Inscrição diretamente no perfil da Escola Mosca @moscaescola

Venha modelar e customizar sua própria xícara na técnica de pinch pot (belisco)!

Durante a oficina, cada participante irá modelar manualmente sua peça, explorando a criatividade na forma e nos detalhes. Também será possível decorar com carimbinhos de letras e desenhos. Todos os materiais estão inclusos, além da queima com esmalte transparente.

Aulão de Acro Yoga

Local: Palco da Ópera de Arame

Dia 30/08 – 10h

Valor: 20,00

Inscrições no perfil @biabem

Dentro do projeto Fim de Semana das Artes, do Festival Vale da Música, o Permita-se Yoga vai unir duas experiências incríveis: o Aulão de Acro Yoga e o palco mais icônico de Curitiba. Uma vivência divertida, transformadora e acessível para iniciantes. Se você nunca praticou, essa é a sua chance de se permitir!

“Contando com Sons” – Oficina de Percussão Inventiva e Investigativa

Com Denis Mariano

30/08 – 15h

Local: Palco da Ópera de Arame

Duração: 2h – Faixa etária: livre

Vagas: 20

Gratuita – Uma oficina que une música, percussão e histórias em um processo criativo coletivo! Os participantes inventam narrativas e, junto ao ministrante, exploram sons, timbres e instrumentos para transformá-las em peças musicais. A atividade estimula a sensibilidade rítmica e auditiva, a criatividade e a pesquisa sonora de forma lúdica, sem se prender aos usos tradicionais da percussão. Materiais inclusos – o ministrante levará instrumentos.

Paint&Wine

Local: Deck Lateral

31/08 às 15h

Acima de 18 anos

Valor: R$ 120,00

Inscrição diretamente com a artista @virginiabilobran.art

Uma oficina de pintura intuitiva, incluindo taças de vinho e tela. Um convite para aproveitar o momento, sentir o som do palco flutuante, se conectar com a mata nativa ao redor e se inspirar!

“Registre suas memórias” – Oficina de Sketchbook com Isabella Fernandes

31/08 – 14h

Local: Palco da Ópera de Arame

Duração: 1h30 – Faixa etária: livre

Vagas: 20

Gratuita – Um sketchbook é mais do que uma ferramenta de estudo ou um meio de trabalho. Pode ser uma forma de estar mais no momento, de desacelerar e perceber o que está ao seu redor. Essa oficina irá apresentar exercícios práticos de como destravar o desenho diário e criar registros para a vida toda.

Improvisando com Revistas – Colagens analógicas intuitivas

Com David Milani (davizinho)

31/08 – 15h

Local: Opera de Arame

Duração: 2h – Faixa etária: 12 anos

Vagas: 15

Gratuita – A proposta é experimentar! Entender a colagem como um espaço de liberdade criativa. Partindo de revistas e jornais, cada participante será convidado a improvisar imagens e composições sem regras pré-definidas, deixando-se guiar pelo olhar, pelo acaso e pela intuição. Não é necessário ter experiência prévia, só trazer a curiosidade e disposição para brincar com recortes, combinações e sentidos inesperados. Materiais inclusos.