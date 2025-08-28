Sete bares de Curitiba e um de Londrina ficam entre os 100 melhores do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Oito bares localizados no Paraná apareceram em um ranking que listou os 100 melhores bares do Brasil em 2025, publicado pela Revista Exame. Dos estabelecimentos paranaenses, sete são de Curitiba e um está em Londrina, no Norte do estado.

Essa é a terceira edição da publicação, que foi divulgada nesta quinta-feira (28). O foco é divulgar locais, reconhecer e apresentar a diversidade da coquetelaria brasileira, desde os clássicos botecos até o espaços mais diferentes. Para eleger os melhores de 2025, o ranking contou com 50 jurados especializados, entre críticos e influenciadores de todo o país.

Melhores bares do Paraná, segundo Revista Exame

Os paranaenses listados no ranking são:

Curitiba

Ginger (34º lugar)

Mykola Lab Bar (49º)

Continental (56º)

La Boca (62º)

Canto Bar de Parrilla (70º)*

Dom Bar (70º)*

Gards (91º)

*Alguns estabelecimentos tiveram empate e ficaram com a mesma classificação

Londrina

La Casita (93º)

“Ter o estado representado em mais um ranking de peso no segmento gastronômico, inclusive com estabelecimentos do Interior, comprova a boa prestação de serviço e as experiências marcantes que podem ser encontradas por aqui, fomentando o nosso turismo”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual.

Os 100 melhores bares do Brasil

Os jurados foram convidados a escolher dez bares preferidos, sendo cinco da região onde estão e os demais de outras partes do Brasil. Os votos foram compilados, chegando ao resultado final, que em caso de empate entre estabelecimentos são organizados por ordem alfabética. Ao todo, constam na lista bares de 17 cidades brasileiras, distribuídos em 12 estados e Distrito Federal. Confira a lista completa.

Melhores restaurantes de Curitiba

Em abril deste ano, a Revista Exame também fez um ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Nessa lista, Curitiba é a única cidade paranaense, com sete estabelecimentos. Um deles, inclusive, ficou no top três da lista. Relembre quais são!