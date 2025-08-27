Reconhecimento

Vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025: veja a lista completa

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 27/08/25 12h50
Foto: Reprodução | Bom Gourmet

Na noite desta terça-feira (27), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, transformou-se na casa da gastronomia paranaense para a cerimônia do Prêmio Bom Gourmet 2025. Com mais de 1200 convidados e emoções à flor da pele, o evento consagrou os melhores estabelecimentos em 65 categorias, reafirmando seu posto como a maior premiação gastronômica do Sul do Brasil.

A festa, que reuniu as principais personalidades do ramo no estado, seguiu o tradicional formato em três etapas. Na primeira fase, de Especialidades, o público foi soberano na escolha dos vencedores em 53 categorias. Mantendo o rigor da edição anterior, cada CPF pôde registrar apenas um voto por categoria. O resultado foi impressionante: mais de 195 mil votos recebidos, dos quais 180 mil foram validados pela auditoria da Urso Consultoria.

Para garantir um olhar mais técnico e aprofundado, outras 11 categorias ficaram nas mãos dos Comitês Bom Gourmet, formados por especialistas, formadores de opinião e entusiastas da gastronomia. Entre elas, destacam-se Tesouros Populares by Tribuna do Paraná, Novidades, Carta de Drinks, Café & Pão, Chef 5 Estrelas by Tramontina e Ambientação by Artesian.

O grande momento da noite foi a revelação dos 30 Melhores Restaurantes do Paraná, escolhidos por um time especial que reuniu personalidades gastronômicas de todas as regiões do estado. O Trama Restaurante conquistou o cobiçado primeiro lugar.

Confira os vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025 na categoria Especialidades, de voto popular:

  • 30 Melhores Restaurantes do Paraná: Trama Restaurante
  • Alemão: Bar do Alemão
  • Árabe: Baraquias
  • Asiático: Thai Restaurante
  • Barreado: Restaurante-escola Senac Curitiba Centro
  • Boteco: Barbaran
  • Buffet por quilo: Kurytyba Gastronomia
  • Cachorro-quente: Green Dog
  • Cafeteria: Café-escola Senac
  • Carne de Onça: Mercearia Fantinato
  • Casa de Massas (take away): Massa Fresca
  • Cervejaria Artesanal: Bastards Brewery
  • Churrascaria Rodízio: Batel Grill
  • Confeitaria: Délices de Sucre
  • Costela by Frimesa: Costelão do Gaúcho
  • Coxinha: Posto Pelanda
  • Cozinha Ibérica (português e espanhol): Ibérico
  • Cozinha Regional Brasileira: Mineira Gostosa
  • Delivery by iFood: Pizzaria Abaré
  • Espaço Kids (para ir com as crianças): Drive In Burger
  • Espaço para Eventos: Nuvem de Coco
  • Estabelecimentos com Espaço Aberto: Âmbar
  • Feijoada: Jabuti Bar
  • Franco-suíço: Chalet Suisse
  • Frutos do Mar: Bar do Victor
  • Gastronomia Surreal by Clube da Alice: Pasteis Ossmu Yamashiro
  • Hamburgueria ou Sanduicheria: Drive in Burger
  • Italiano: Barolo Trattoria
  • Japonês: Taisho
  • Lámen: Ippai
  • Locais sem Glúten com Selo Selíaco: Suli Confeitaria e Padaria Funcional
  • Local Pet Friendly: Ué Pet Café
  • Martha Rocha (Curitibanices): Confeitaria Holandesa
  • Menu Completo: Limoeiro Casa de Comidas
  • Padaria: Família Farinha
  • Pão com Bolinho (Curitibanices): Barbaran
  • Para Curtir Comida e Boa Música: Âmbar
  • Para Ir Com um Turista: Senac Café-Escola Jardim Botânico
  • Para Ir no Brunch: Prestinaria
  • Para Ir no Centro de Curitiba: Restaurante Imperial
  • Para Ir no Happy Hour: Bergamotta
  • Para os Dias de Frio: Chocolate Lugano Santa Felicidade
  • Parmegiana: Restaurante Imperial
  • Pastel: Pastelaria Brasileira
  • Pizzaria: Pizzaria Baggio
  • Prato Executivo: Kharina
  • Restaurante em Hotel: Bourbon Bistrot
  • Restaurante Rural: Rosa Brasil
  • Sonho: Padaria Requinte
  • Sorveteria ou Gelateria: Bacio di Latte
  • Steakhouse: Boi and Beer
  • Torresmo: Canabenta
  • Vegetariano: Domo Café Bistrô
  • Wine Bar: Pinot Wine Bar
