Vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025: veja a lista completa

Na noite desta terça-feira (27), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, transformou-se na casa da gastronomia paranaense para a cerimônia do Prêmio Bom Gourmet 2025. Com mais de 1200 convidados e emoções à flor da pele, o evento consagrou os melhores estabelecimentos em 65 categorias, reafirmando seu posto como a maior premiação gastronômica do Sul do Brasil.
A festa, que reuniu as principais personalidades do ramo no estado, seguiu o tradicional formato em três etapas. Na primeira fase, de Especialidades, o público foi soberano na escolha dos vencedores em 53 categorias. Mantendo o rigor da edição anterior, cada CPF pôde registrar apenas um voto por categoria. O resultado foi impressionante: mais de 195 mil votos recebidos, dos quais 180 mil foram validados pela auditoria da Urso Consultoria.
Para garantir um olhar mais técnico e aprofundado, outras 11 categorias ficaram nas mãos dos Comitês Bom Gourmet, formados por especialistas, formadores de opinião e entusiastas da gastronomia. Entre elas, destacam-se Tesouros Populares by Tribuna do Paraná, Novidades, Carta de Drinks, Café & Pão, Chef 5 Estrelas by Tramontina e Ambientação by Artesian.
O grande momento da noite foi a revelação dos 30 Melhores Restaurantes do Paraná, escolhidos por um time especial que reuniu personalidades gastronômicas de todas as regiões do estado. O Trama Restaurante conquistou o cobiçado primeiro lugar.
Confira os vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025 na categoria Especialidades, de voto popular:
- 30 Melhores Restaurantes do Paraná: Trama Restaurante
- Alemão: Bar do Alemão
- Árabe: Baraquias
- Asiático: Thai Restaurante
- Barreado: Restaurante-escola Senac Curitiba Centro
- Boteco: Barbaran
- Buffet por quilo: Kurytyba Gastronomia
- Cachorro-quente: Green Dog
- Cafeteria: Café-escola Senac
- Carne de Onça: Mercearia Fantinato
- Casa de Massas (take away): Massa Fresca
- Cervejaria Artesanal: Bastards Brewery
- Churrascaria Rodízio: Batel Grill
- Confeitaria: Délices de Sucre
- Costela by Frimesa: Costelão do Gaúcho
- Coxinha: Posto Pelanda
- Cozinha Ibérica (português e espanhol): Ibérico
- Cozinha Regional Brasileira: Mineira Gostosa
- Delivery by iFood: Pizzaria Abaré
- Espaço Kids (para ir com as crianças): Drive In Burger
- Espaço para Eventos: Nuvem de Coco
- Estabelecimentos com Espaço Aberto: Âmbar
- Feijoada: Jabuti Bar
- Franco-suíço: Chalet Suisse
- Frutos do Mar: Bar do Victor
- Gastronomia Surreal by Clube da Alice: Pasteis Ossmu Yamashiro
- Hamburgueria ou Sanduicheria: Drive in Burger
- Italiano: Barolo Trattoria
- Japonês: Taisho
- Lámen: Ippai
- Locais sem Glúten com Selo Selíaco: Suli Confeitaria e Padaria Funcional
- Local Pet Friendly: Ué Pet Café
- Martha Rocha (Curitibanices): Confeitaria Holandesa
- Menu Completo: Limoeiro Casa de Comidas
- Padaria: Família Farinha
- Pão com Bolinho (Curitibanices): Barbaran
- Para Curtir Comida e Boa Música: Âmbar
- Para Ir Com um Turista: Senac Café-Escola Jardim Botânico
- Para Ir no Brunch: Prestinaria
- Para Ir no Centro de Curitiba: Restaurante Imperial
- Para Ir no Happy Hour: Bergamotta
- Para os Dias de Frio: Chocolate Lugano Santa Felicidade
- Parmegiana: Restaurante Imperial
- Pastel: Pastelaria Brasileira
- Pizzaria: Pizzaria Baggio
- Prato Executivo: Kharina
- Restaurante em Hotel: Bourbon Bistrot
- Restaurante Rural: Rosa Brasil
- Sonho: Padaria Requinte
- Sorveteria ou Gelateria: Bacio di Latte
- Steakhouse: Boi and Beer
- Torresmo: Canabenta
- Vegetariano: Domo Café Bistrô
- Wine Bar: Pinot Wine Bar