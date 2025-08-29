Unidades de saúde terão atendimento especial neste sábado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (30), sete unidades de saúde de Curitiba manterão as portas abertas para atender a população com serviços de vacinação, acompanhamento de pacientes diabéticos previamente agendados e outros atendimentos específicos.

Os moradores da capital paranaense poderão contar com o funcionamento das unidades Menonitas e Xaxim, na Regional Boqueirão; Concórdia, na Regional Pinheirinho; Palmeiras e Caximba, na Regional Tatuquara; São Braz, na Regional Santa Felicidade; e Campo Alegre, na Regional CIC.

Durante o atendimento especial, estarão disponíveis para moradores de todas as regiões de Curitiba as vacinas contra gripe (pessoas com 6 meses ou mais) e covid para os públicos prioritários.

Os curitibanos também poderão aproveitar para atualizar as vacinas do calendário de rotina, incluindo BCG, hepatite B, pentavalente, VIP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

Serviços de saúde por região

Na Regional Boqueirão, as unidades Menonitas e Xaxim funcionarão das 7h às 12h. Além da vacinação, as equipes realizarão avaliação de pacientes diabéticos, coleta de exames laboratoriais, eletrocardiograma e avaliação odontológica para pacientes vinculados às unidades. A unidade Xaxim oferecerá também consulta nutricional para gestantes previamente agendadas.

No Pinheirinho, a unidade Concórdia abrirá das 7h30 às 12h, oferecendo, além das vacinas, avaliação de pacientes com diabetes, entrega de glicosímetros e mutirão de consultas médicas para pacientes cadastrados.

Na Regional Tatuquara, os moradores contarão com a unidade Palmeiras, das 7h às 13h, e a unidade Caximba, das 8h às 17h. Ambas oferecerão avaliação de diabéticos, atendimento odontológico e exames laboratoriais para pacientes previamente agendados. A unidade Caximba também fará entrega de glicosímetros.

Em Santa Felicidade, a unidade São Braz estará aberta das 8h às 12h para vacinação e atendimento a pacientes diabéticos cadastrados.

Na CIC, a unidade Campo Alegre funcionará das 7h às 13h, com serviços de vacinação, avaliação de diabéticos, entrega de glicosímetros, avaliação bucal e coleta de exames para a população vinculada.

Endereços das Unidades de Saúde em Curitiba

US Menonitas: Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

US Xaxim: Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

US Concórdia: Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho

US Palmeiras: Rua João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara

US Caximba: Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

US São Braz: Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

US Campo Alegre: Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial