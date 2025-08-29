Transporte de vigas gigantes para obras de viaduto entre Curitiba e Pinhais afeta trânsito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (30), a região do Capão da Imbuia e Bairro Alto terão operação especial da Prefeitura de Curitiba. O motivo? O transporte, içamento e lançamento das vigas longarinas de concreto que darão forma às duas novas pontes sobre o Rio Atuba. As estruturas serão construídas paralelamente ao futuro viaduto Curitiba-Pinhais, marcando a divisa entre os dois municípios.

Para o transporte das vigas gigantes, a operação exigirá alterações no trânsito local. A Rua Paulo Kissula, na esquina com a Avenida Victor Ferreira do Amaral, ficará bloqueada de sábado (30) até segunda-feira (01). O fluxo voltará ao normal entre terça (02) e o próximo sábado (06). Já no domingo seguinte (07), uma nova etapa de lançamento das peças demandará outro bloqueio.

Serão transportadas 12 vigas longarinas, cada uma medindo aproximadamente 33 metros de comprimento e pesando mais de 50 toneladas. O transporte acontecerá individualmente do canteiro de obras, localizado a cerca de 1 km do ponto de instalação, onde as peças serão posicionadas uma a uma.

Ao todo, as estruturas somam 610,5 toneladas de concreto – seis vigas para cada ponte. Quando finalizadas, cada ponte terá 35 metros de comprimento e 13,4 metros de largura, contando com duas faixas de rolamento, passeio para pedestres de quase 3 metros e barreiras de proteção.

Bloqueios no Capão da Imbuia e Bairro Alto para transporte de vigas

O bloqueio começa no sábado pela manhã para a montagem do guindaste e içamento das vigas de concreto para a construção das novas pontes sobre o Rio Atuba. A rua estará sinalizada com cones e barreiras para indicação dos trechos bloqueados.

Por questões de segurança, o estacionamento na Rua Paulo Kissula, da Rua Osmário de Lima à Avenida Victor Ferreira do Amaral, será proibido durante a passagem do caminhão que faz o transporte das vigas de concreto.

A Avenida Victor Ferreira do Amaral será bloqueada temporariamente em alguns horários para a operação. Os caminhões também farão as manobras na avenida para facilitar o içamento do material pelo guindaste. Agentes de trânsito vão orientar o fluxo na via.

Opções de desvio

Para acessar o bairro Capão da Imbuia, os motoristas que trafegam pela Avenida Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais deverão virar à direita na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, seguir até a Osmário de Lima e então voltar à Paulo Kissula.

Quem vem da Rua Brasílio de Lara deve pegar à esquerda no retorno da Professor Nivaldo Braga até a Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza. A outra opção é desviar por dentro do bairro, pela Rua Humberto Mattana. Também é possível fazer o desvio pelo município de Pinhais, utilizando as ruas Visconde de Abaeté, Pedro Eloy de Souza, Santa Helena, Altônia, Iolanda T. Taborda, Wanda S. Mallmann, 25 de Dezembro e Guilherme Weiss.

Já o motorista que precisar ir do Bairro Alto ao Capão da Imbuia precisará passar pelo desvio alternativo por Pinhais também, a partir da rotatória da rua Guilherme Weiss.

Pontes sobre o rio Atuba fazem parte das obras do Novo Inter 2

A intervenção faz parte do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do projeto Novo Inter 2, considerado um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital paranaense.

“A construção do Viaduto Curitiba-Pinhais busca melhorar a fluidez do tráfego na região e fortalecer a integração metropolitana, em especial no eixo do transporte coletivo”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

De acordo com Marina Solek, engenheira da Secretaria Municipal de Obras Públicas e fiscal da obra, após o lançamento das peças começam as etapas de execução da laje, encaixe com as pistas marginais que também estão em implantação e a preparação para aplicar as camadas de pavimentação.

“Na sequência, ocorrerá a conformação das camadas de pavimentação para permitir a trafegabilidade pela nova estrutura”, diz Marina.

Enquanto as vigas são posicionadas, outras frentes de trabalho avançam nas áreas de obra: preparo da execução das estacas para a fundação da terra armada, pavimentação das vias marginais, revitalização das redes de drenagem e do calçamento, nova geometria das vias e implantação dos meios-fios.

O investimento total é de R$ 68.797.559,49, e a previsão é de que os trabalhos, iniciados em 28 de março, sejam concluídos em 18 meses.