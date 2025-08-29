SUS no Paraná amplia oferta de remédios gratuitos para saúde mental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A oferta de medicamentos gratuitos para a saúde mental, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), será ampliada no Paraná. Os fármacos são destinados ao tratamento de ansiedade, depressão e esquizofrenia e representam investimento per capta que soma R$ 30 milhões por ano. O anúncio da medida foi feito nesta sexta-feira (29) pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, durante a XVI Jornada Paranaense de Psiquiatria, em Curitiba.

A expectativa é que os medicamentos já estejam disponíveis nas prateleiras do SUS no próximo ano. No componente básico da assistência farmacêutica, chegam o escitalopram, a sertralina e a venlafaxina, indicados para tratamento de transtornos depressivos e de ansiedade. Também deve estar disponível a naltrexona, que auxilia no tratamento da dependência ou transtorno por uso de álcool e opioides.

Para quem precisa de cuidados especializados, há o zuclopentixol e a paliperidona, medicamentos destinados ao tratamento complementar da esquizofrenia e do transtorno esquizoafetivo.

“Estamos investindo para garantir que mais paranaenses tenham acesso gratuito a medicamentos seguros e eficazes. Nosso objetivo é ampliar o cuidado, diminuir o sofrimento e oferecer mais dignidade às pessoas que enfrentam transtornos mentais”, afirmou o secretário.

Novos medicamentos beneficiam idosos

A ampliação também beneficia a população idosa. A sertralina e o escitalopram são considerados de primeira linha no tratamento da depressão em pessoas com mais de 60 anos, graças ao perfil de segurança, baixa interação medicamentosa e boa tolerabilidade. Já a venlafaxina surge como opção eficaz em casos mais resistentes, especialmente quando há dor e sintomas ansiosos associados.

Os números mostram a importância dessa iniciativa: atualmente, 264.645 pessoas idosas estão cadastradas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), representando quase metade dos 537.036 pacientes atendidos pelo programa em todo o Paraná. Além disso, 22.662 pessoas com mais de 60 anos recebem medicamentos pelo programa Remédio em Casa.

O Sistema de Informação da Pessoa Idosa do Paraná (SIPI-PR), que reúne dados de mais de 200 mil pessoas avaliadas, revela que 23% apresentam sintomas depressivos, como desânimo, tristeza ou desesperança. Os transtornos mentais ou psiquiátricos estão registrados em 5,19% desse público, reforçando a urgência de cuidados específicos para essa população.