Estes são os dois bairros que mais cresceram em Curitiba, segundo o IBGE

A população de Curitiba cresceu em julho de 2025. Uma nova estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28), aponta aumento de 0,09% em relação ao ano passado. O total chegou a 1.830.795 habitantes, com 1.540 novos curitibanos em um ano.

No ranking nacional, Curitiba segue como a 8ª capital mais populosa. Para a diretora de Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Mônica Maximo da Silva, o crescimento da capital precisa ser analisado em conjunto com o avanço da Região Metropolitana.

A Região Metropolitana de Curitiba chegou a 3.720.170 moradores em 2025, um aumento de 0,60% em comparação com 2024. A vizinha Fazenda Rio Grande, por exemplo, aparece como destaque. A cidade foi o 18º município do país que mais cresceu proporcionalmente.

No Paraná, a população alcançou 11.890.517 pessoas neste ano, avanço de 0,56% em relação ao ano anterior. A Região Metropolitana de Curitiba concentra cerca de 31,3% desse total. Já a estimativa nacional aponta 213,4 milhões de brasileiros em 2025, crescimento de 0,39% frente a 2024.

Bairros que mais cresceram

Apesar de o avanço populacional em Curitiba ser mais discreto, os dados do Censo 2022 revelam transformações com as migrações que ocorrem entre os bairros e regiões da cidade.

A região Sul da capital concentra os maiores aumentos populacionais. No Caximba, a população cresceu 188,98% entre 2010 e 2020. No Ganchinho, o avanço foi de 70,38% no mesmo período.

