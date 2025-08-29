Acidente com ônibus na BR-116 deixa morto e feridos na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus colidiu com uma carreta na manhã desta sexta-feira (29), no quilômetro 30 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo levantamento inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma pessoa morreu e seis ficaram feridas.

Há bloqueio de pista e grande congestionamento na região.

Equipes da PRF foram deslocadas para atender a ocorrência, que mobilizou também o Corpo de Bombeiros e o resgate da concessionária responsável pelo trecho. Um helicóptero da PRF foi deslocado para o local também para prestar atendimento às vítimas.

De acordo com informações preliminares, o acidente deixou uma pessoa morta e outras seis feridas. Entre as vítimas, uma foi socorrida em estado grave, duas tiveram ferimentos moderados e três sofreram apenas escoriações.

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas equipes.

