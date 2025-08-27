Copel facilita troca de geladeiras antigas por novas; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa “Trocou, Economizou” promovido pela Copel está de volta. Com isso, os paranaenses garantem um preço melhor na troca da antiga geladeira por uma nova.

De acordo com o Governo do Paraná, a iniciativa coloca à disposição dos consumidores 20 mil refrigeradores, de uma e duas portas, com descontos que variam de acordo com o modelo escolhido. O desconto é um bônus custeado pela Copel sob a condição de entrega do equipamento antigo, a fim de retirar de circulação eletrodomésticos que consomem mais energia elétrica do que os modelos atuais.

Daniel Slaviero, presidente da Copel, afirma que a modernização dos eletrodomésticos gera maior economia na conta de luz. “Para além deste resultado direto, ainda garantimos que não haja desperdício da energia elétrica, um ativo essencial para toda a comunidade”, explica.

Como participar

De acordo com a companhia, para participar, a geladeira antiga deve ter pelo menos cinco anos de uso e estar em funcionamento. Cada cliente pode comprar apenas uma geladeira. Para participar, é preciso ser titular da unidade consumidora de energia e estar com as contas de luz em dia.

Os clientes interessados que se encaixem no programa devem ir até uma unidade das Lojas Colombo, empresa parceira do projeto, ou entrar em contato pelo número 0800 642 4242.

Em seguida, escolha o modelo para troca. A compra pode ser parcelada em até seis vezes. Durante a compra, apresente uma conta de luz e documento pessoal. Ao receber sua geladeira e lâmpadas novas, basta entregar os equipamentos antigos.

As entregas são realizadas em até 90 dias após a compra. Pelo site do programa, é possível conferir as geladeiras disponíveis.

De acordo com a companhia, todo o material recolhido é destinado ao descarte ambientalmente correto, em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.