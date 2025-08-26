Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem já está pensando na ceia de Natal? Eu sei, eu sei… ainda estamos em agosto, mas o clima natalino já começa a dar as caras nas prateleiras dos supermercados. E, desta vez, a novidade vem com um toque bem tropical que promete dividir opiniões na mesa da ceia.

Fim das frutas cristalizadas?

A gigante Nestlé anunciou o lançamento do Panettone Caribe, que chega para agitar o mercado de panetones com uma proposta diferentona: banana passa e recheio cremoso. Sim, você leu certo! Nada de frutas cristalizadas que dividem tanto as famílias brasileiras. Aqui a intenção é outra. E os fãs do chocolate Caribe agradecem!

Se você está acostumado com os clássicos de chocolate, frutas cristalizadas ou, no máximo, os de doce de leite que já viraram febre nos últimos anos, já pode ir se preparando para saborear essa delícia com sabor de banana!

A Nestlé, que já tem uma linha estabelecida de panetones com marcas como Alpino e Charge, resolveu apostar nessa mistura que promete ser bem afetiva para muitos brasileiros. Quem nunca comeu aquela banana caramelizada da vovó no domingo à tarde, não é mesmo?

Fermentação natural

O panetone tem massa de fermentação natural – ponto super importante para quem é fã de um bom panetone artesanal – e vem recheado com pedaços de banana passa e um creme que, segundo a marca, complementa perfeitamente o sabor da fruta.

Com 450g, o Panettone Caribe tem preço sugerido de R$31,99, o que o coloca numa faixa de preço intermediária entre os produtos da categoria. Nem tão barato quanto os mais simples, nem tão caro quanto os gourmet que já ultrapassam os R$100.

Quando chega ao mercado?

A previsão é de que o produto comece a aparecer nas gondolas dos supermercados já no início de setembro. Bem antes do Natal, o que mostra como essa época do ano começa cada vez mais cedo para o comércio.

E você, toparia experimentar um panettone de banana? Ou prefere ficar com os sabores tradicionais? Eu, que sou fã de experimentar coisas novas, já coloquei na minha lista de compras para quando chegar nas prateleiras!