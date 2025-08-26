O quiche é um delicioso prato da culinária francesa que se destaca por sua simplicidade. Ele consiste em uma massa crocante recheada com uma mistura cremosa. Além disso, pode ser adaptado conforme as preferências individuais, tornando-se uma opção versátil para qualquer ocasião. Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas de quiches saborosas e práticas para o jantar!

Quiche de alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

200 g de creme de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite integral

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

250 g de creme de leite

2 talos de alho-poró aferventados e fatiados

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Cobertura

2 claras de ovos

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o creme de leite e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa novamente para incorporar. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa.

Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque sobre a assadeira, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, coloque o leite e mexa até engrossar. Junte o sal, a pimenta-do-reino, as gemas, o creme de leite, o queijo parmesão e a cebolinha. Misture para incorporar e reserve.

Cobertura e montagem

Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione o queijo parmesão e misture delicadamente com a ajuda de uma colher. Reserve. Espalhe o recheio sobre a massa reservada, coloque o alho-poró e adicione a cobertura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Quiche de frango com requeijão

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

3 colheres de chá de manteiga

200 g de creme de leite

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

250 g de requeijão

1 cebola descascada e picada

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Faça um furo no centro e coloque a manteiga e o creme de leite. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture. Espere esfriar. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de salmão defumado

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

150 g de salmão defumado fatiado

defumado fatiado 3 ovos

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de dill

50 g de cream cheese

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga, a água e o ovo. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite, o cream cheese e o dill. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o salmão defumado sobre a massa reservada e cubra com o creme. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de queijo (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Quiche de queijo

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

125 g de manteiga

1 ovo

1 colher de chá de água

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

200 g de creme de leite

4 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o queijo muçarela, os ovos, o leite e o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, disponha o recheio sobre a massa reservada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de peito de peru

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de requeijão

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

150 g de peito de peru picado

150 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1/3 de xícara de chá de azeitona picada

1 xícara de chá de requeijão

2 claras de ovo

2 gemas de ovo

Sal, queijo parmesão ralado, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o azeite de oliva, o requeijão e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o peito de peru, o queijo muçarela, as azeitonas, o requeijão, as gemas, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione à mistura anterior e misture levemente. Despeje o recheio na massa reservada, espalhe e salpique com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de brócolis (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)

Quiche de brócolis

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

5 colheres de sopa de manteiga

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 colher de chá de fermento químico

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1/2 cebola descascada e cortada em cubos

2 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

200 ml de creme de leite

Sal, azeitona e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o brócolis, o cheiro-verde e o sal e refogue por 5 minutos. Transfira para um recipiente, acrescente os ovos, o leite e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Coloque o recheio na massa reservada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de abobrinha e tomate seco

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 gema de ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada

1 colher de chá de fermento químico em pó

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

1 abobrinha ralada

ralada 1/2 xícara de chá de tomate seco picado

100 g de queijo branco cortado em cubos

3 ovos

200 ml de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela antiaderente, refogue a abobrinha em fogo médio para retirar o excesso de água. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Após, disponha a abobrinha, o tomate seco e o queijo branco sobre a massa reservada. Cubra com o creme e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.