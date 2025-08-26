Quintal do Monge celebra 12 anos com rock e comida boa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma parada imperdível para os amantes da boa música está marcada para a próxima quinta-feira (28) no coração do Centro Histórico de Curitiba. O Quintal do Monge, verdadeiro patrimônio boêmio do Largo da Ordem, encerra em grande estilo as comemorações de seu 12º aniversário com um show de rock.

Túlio Lazier e a banda Estação Roquenrow sobem ao palco para uma viagem sonora pelos clássicos do Rock Nacional e Blues Brasileiro que marcaram gerações. Para quem curte um som de qualidade enquanto mata a sede com uma bera gelada, a noite vai embalar pérolas como “Maior Abandonado”, “Infinita Highway”, “Decadence Avec Elegance”, “Dias de Luta” e “Blues da Piedade”, entre outros hinos que fazem parte da memória afetiva de qualquer botequeiro raiz.

Aliás, a formação da banda não deixa dúvidas quanto à qualidade do som que vai embalar a noite. O time de músicos experientes da cena local conta com Sandro Camargo mandando bem no tajon, André Perle soltando as notas na guitarra e Robson Zan Lucas no baixo, tudo isso com os vocais potentes de Túlio Lazier.

Vale lembrar que o Quintal do Monge não é apenas música de qualidade. A casa, que abre todos os dias da semana, oferece um cardápio que agrada a todos os paladares.

Entre as opções, os clientes encontram desde petiscos para acompanhar aquela cerveja gelada até pratos mais elaborados como carnes, aves, peixes e massas. Ah, e para quem prefere algo mais casual, a casa também oferece hambúrgueres e sanduíches de dar água na boca.

Um detalhe que mostra o DNA inclusivo do estabelecimento é a variedade de opções vegetarianas e veganas disponíveis no cardápio, algo que nem sempre se encontra nos botecos tradicionais da cidade.

Para completar a experiência, a entrada é livre, sem consumação mínima, o que torna o programa ainda mais atraente para quem quer celebrar junto com o bar seus 12 anos de história no cenário cultural curitibano.

O Quintal do Monge fica na Rua Claudino dos Santos, 24 – São Francisco – Centro Histórico – Largo da Ordem. Informações e reservas: (41) 3232-5679