Expo Fazenda terá rodeio e shows de Zezé & Luciano, Luan Pereira e outras atrações

A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, recebe entre os dias 24 a 28 de setembro a 4ª edição da Expo Fazenda. Feira agropecuária, exposição de animais, rodeio e shows nacionais estão entre as principais atrações do evento, que acontece no Centro Multieventos da Fazenda. A lista de atrações reúne artistas de peso da música brasileira.

Confira a lista de atrações da Expo Fazenda:

24 de setembro (quarta-feira)

Artistas regionais

Missionário Shalon

Zezé di Camargo e Luciano

25 de setembro (quinta-feira)

Atrações regionais

Turma do Pagode

26 de setembro (sexta-feira)

Atrações regionais

Isadora Pompeu

Luan Pereira

Ícaro e Gilmar

Rodeio

27 de setembro (sábado)

Atrações regionais

Diego & Victor Hugo

Edson e Hudson

Atrações infantis

Rodeio

28 de setembro (domingo)

Atrações regionais

Zé Neto & Cristiano

Jiraya Uai

Atrações infantis

Rodeio

Os rodeios terão locução de Marco Brasil Filho. Está rolando o concurso da Rainha do Rodeio da Expo Fazenda. Clique aqui para conhecer as candidatas! A ExpoFazenda será no Centro Multieventos, que fica na Avenida Brasil, bairro Eucaliptos.