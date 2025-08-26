Expo Fazenda terá rodeio e shows de Zezé & Luciano, Luan Pereira e outras atrações

A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, recebe entre os dias 24 a 28 de setembro a 4ª edição da Expo Fazenda. Feira agropecuária, exposição de animais, rodeio e shows nacionais estão entre as principais atrações do evento, que acontece no Centro Multieventos da Fazenda. A lista de atrações reúne artistas de peso da música brasileira.
Confira a lista de atrações da Expo Fazenda:
24 de setembro (quarta-feira)
- Artistas regionais
- Missionário Shalon
- Zezé di Camargo e Luciano
25 de setembro (quinta-feira)
- Atrações regionais
- Turma do Pagode
26 de setembro (sexta-feira)
- Atrações regionais
- Isadora Pompeu
- Luan Pereira
- Ícaro e Gilmar
- Rodeio
27 de setembro (sábado)
- Atrações regionais
- Diego & Victor Hugo
- Edson e Hudson
- Atrações infantis
- Rodeio
28 de setembro (domingo)
- Atrações regionais
- Zé Neto & Cristiano
- Jiraya Uai
- Atrações infantis
- Rodeio
Os rodeios terão locução de Marco Brasil Filho. Está rolando o concurso da Rainha do Rodeio da Expo Fazenda. Clique aqui para conhecer as candidatas! A ExpoFazenda será no Centro Multieventos, que fica na Avenida Brasil, bairro Eucaliptos.