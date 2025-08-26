Festa na cidade

Expo Fazenda terá rodeio e shows de Zezé & Luciano, Luan Pereira e outras atrações

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 26/08/25 10h12
Expo Fazenda será no final de setembro, em Fazenda Rio Grande. Foto: Divulgação

A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, recebe entre os dias 24 a 28 de setembro a 4ª edição da Expo Fazenda. Feira agropecuária, exposição de animais, rodeio e shows nacionais estão entre as principais atrações do evento, que acontece no Centro Multieventos da Fazenda. A lista de atrações reúne artistas de peso da música brasileira.

Confira a lista de atrações da Expo Fazenda:

24 de setembro (quarta-feira)

  • Artistas regionais
  • Missionário Shalon
  • Zezé di Camargo e Luciano

25 de setembro (quinta-feira)

  • Atrações regionais
  • Turma do Pagode

26 de setembro (sexta-feira)

  • Atrações regionais
  • Isadora Pompeu
  • Luan Pereira
  • Ícaro e Gilmar
  • Rodeio

27 de setembro (sábado)

  • Atrações regionais
  • Diego & Victor Hugo
  • Edson e Hudson
  • Atrações infantis
  • Rodeio

28 de setembro (domingo)

  • Atrações regionais
  • Zé Neto & Cristiano
  • Jiraya Uai
  • Atrações infantis
  • Rodeio

Os rodeios terão locução de Marco Brasil Filho. Está rolando o concurso da Rainha do Rodeio da Expo Fazenda. Clique aqui para conhecer as candidatas! A ExpoFazenda será no Centro Multieventos, que fica na Avenida Brasil, bairro Eucaliptos.

