Novo supermercado de Curitiba inaugura em imóvel histórico

A mais nova loja da rede Festval, localizada em frente à Praça Ouvidor Pardinho, em Curitiba, abre as portas no próximo dia 4 de setembro. O supermercado ocupa um imóvel histórico na Rua 24 de Maio, 765, que passou por uma ampla reforma desde que foi adquirido, em dezembro de 2024.

O prédio, que originalmente abrigava um depósito do Exército, é classificado como Unidade de Interesse de Preservação (UIP) pelo IPPUC e teve suas características arquitetônicas preservadas durante a reforma. Essa é só pros antigos mesmo, que lembram da região antes da transformação.

Com a inauguração da unidade Ouvidor, a rede Festval chega a 34 lojas no Paraná, com a previsão de mais cinco inaugurações até o final do ano. E olha que o negócio é caprichado: são 2 mil m² de área de vendas, 20 checkouts e estacionamento com 180 vagas, que fica liberado para os clientes durante as compras.

“Queremos resgatar esse espaço emblemático na região central de Curitiba e fazer com que o Festval Ouvidor se torne mais um espaço de lazer, compras e, também, ponto de encontro na cidade”, ressalta Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval.

Quem for conferir a novidade vai encontrar restaurante com capacidade para 182 pessoas, cafeteria com mais 36 lugares, adega e outros serviços já tradicionais na rede, como floricultura e sessão de importados. Dá até para fazer um programa completo por ali. O estacionamento será terceirizado.

Um detalhe bacana é que a loja também vai contar com a Sala Calma, um espaço de acolhimento sensorial para clientes com TEA (transtorno do espectro autista). O recurso já está disponível em outras duas unidades da rede, que é a primeira do Paraná a receber o selo Empresa Amiga da Pessoa Autista (ONDA-Autismo).

O Festval Ouvidor é a primeira das quatro unidades adquiridas da rede Nacional (Grupo Carrefour) a ser inaugurada. As outras três, localizadas no Juvevê, Bacacheri e no Centro (Praça Osório), devem abrir ainda este ano. Com essa expansão, o Festval estima a geração de aproximadamente 800 novas vagas diretas, além dos empregos indiretos.

A Cia. Beal de Alimentos, dona da marca Festval, tem uma longa história no Paraná. Fundada em 1972 em Cascavel, adquiriu a marca Festval em 2003 e hoje é referência em atendimento no setor varejista.