Nova fábrica na região de Curitiba terá capacidade de 5 milhões de produtos por ano

A Electrolux Group inaugurou, nesta sexta-feira (22), sua nova fábrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Batizado de Complexo Gralha Azul, o empreendimento recebeu investimento de cerca de R$ 700 milhões e marca a maior expansão industrial da multinacional sueca na América Latina.

A unidade inicia a primeira fase do projeto com a produção nacional de ventiladores e liquidificadores, que, antes, eram importados. A expectativa é de que o complexo empregue cerca de 2 mil trabalhadores de São José e das cidades vizinhas.

Essa é a quinta planta da Electrolux no Brasil. Com apoio do programa estadual Paraná Competitivo, a empresa já projeta novas fases de expansão nos próximos dois anos, que devem incluir a ampliação do portfólio e a entrada de novos produtos na linha de produção.

Quando estiver em plena operação, a fábrica terá capacidade instalada para entregar mais de 5 milhões de itens por ano, representando 25% do faturamento de eletroportáteis da companhia no mercado brasileiro. A meta é alcançar esse volume até 2027.

Interior da fábrica em São José dos Pinhais. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN.

Sustentabilidade

O Complexo Gralha Azul foi projetado dentro das metas globais da empresa de zerar as emissões de carbono até 2033. Toda a energia elétrica consumida será proveniente de fontes renováveis.

A frota interna, composta por empilhadeiras e transpaleteiras, é totalmente elétrica. Até a cozinha, que servirá refeições para cerca de 400 pessoas, funcionará apenas com equipamentos elétricos.

A estrutura de 50 mil m² também reduz em 83% o consumo de água potável, o que representa uma economia superior a 2,6 milhões de litros por ano. A operação segue o conceito “Zero Aterro”, eliminando o envio de resíduos para aterros sanitários.

O projeto arquitetônico prioriza eficiência energética e bem-estar. Grandes janelas garantem iluminação natural e valorizam a vista para um bosque preservado de 138 mil m², que recebeu o plantio de 3 mil novas mudas de árvores.

Nos próximos meses, a fábrica deve conquistar a certificação internacional LEED, tornando-se a primeira unidade da Electrolux no mundo a receber o reconhecimento. Outro destaque é a força de trabalho: 65% dos postos são ocupados por mulheres, incluindo posições de liderança. O índice é o maior já registrado pela companhia na América Latina.