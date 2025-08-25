Curitiba ganha 1ª farmácia especializada em cannabis medicinal

Em setembro, Curitiba dará um passo importante para facilitar o acesso a esses produtos terapêuticos. A Cannabis Company inaugura sua primeira unidade na capital paranaense, tornando-se a primeira farmácia do Brasil a oferecer produtos de canabidiol com pronta entrega.

A loja nasce com a proposta de disponibilizar opções seguras, eficazes e devidamente certificadas de CBD (canabidiol), o composto não psicoativo da Cannabis sativa. Para quem não conhece, o canabidiol atua diretamente no sistema endocanabinoide do nosso corpo, ajudando a regular funções essenciais como dor, sono, humor e até mesmo nossa resposta imunológica.

Michele Farran, uma das fundadoras, chegou ao canabidiol depois de anos lutando contra a artrite reumatoide. Após tentar diversos tratamentos convencionais sem obter os resultados esperados, ela descobriu no CBD uma alternativa que transformou completamente sua qualidade de vida. Com menos dores e mais disposição, Michele conseguiu retomar uma rotina ativa e saudável – e agora quer compartilhar essa possibilidade com outras pessoas.

“Hoje, ainda há muito preconceito. Muitas pessoas não sabem por onde começar, já ouviram falar dos tratamentos, mas não têm ideia de como funcionam. Nós queremos ajudar também nessa tarefa”, explica Michele.

A Cannabis Company pretende ser um canal de orientação, conectando pacientes e profissionais da saúde, oferecendo informações confiáveis e acolhimento.

A ciência e a comunidade médica têm reconhecido cada vez mais os benefícios do canabidiol para diversas condições de saúde. “Os usos mais tradicionais da cannabis medicinal incluem o manejo da dor crônica, aquela associada à artrite, fibromialgia e dor neuropática, além de auxiliar no tratamento de epilepsia, esclerose múltipla e no controle de náuseas e vômitos. A substância também tem sido explorada no cuidado de doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson e Síndrome de Tourette, e mostra potencial no tratamento de ansiedade, depressão e distúrbios do sono, contribuindo para uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes”, destaca Tarsila Tomaz Lins Couto, farmacêutica da Cannabis Company.

A farmácia vai disponibilizar todos os tipos de canabidiol permitidos pela RDC 327/2019, sempre com orientação e prescrição médicas – super importante ressaltar isso! Todos os produtos têm origem rastreável e certificações, fornecidos por laboratórios de excelência como Green Care, Green, Herbarium, Biofarma, Ease Labs e Pratis, com rigoroso controle de qualidade. “Vamos seguir todas as regras, de A a Z, para garantir um produto seguro e eficaz para nossos clientes”, reforça Tarsila.

A Cannabis Company abre suas portas em setembro, na Rua Padre Anchieta (nº 2454 – sobreloja 42), funcionando de segunda a sexta, das 9h às 18h. Para mais informações, dá uma conferida no perfil oficial da farmácia no Instagram: @cannabiscompany.