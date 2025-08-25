Caminhão tomba na BR-116: PRF constata excesso de carga

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um tombamento de um caminhão com derramamento de carga no km 24 da BR-116, sentido São Paulo, em Campina Grande do Sul – região metropolitana de Curitiba. O veículo estava carregado com mais de 50 toneladas de polietileno.

+ Leia mais Homem furta ônibus de terminal para ir ao bar na grande Curitiba

Os policiais constataram durante a fiscalização que o veículo estava carregando 6,2 toneladas acima da capacidade máxima, e nas últimas 24 horas, o motorista havia descansado apenas 4 horas.

O transbordo da carga excedente foi realizada no local, e o condutor terá que esperar 24 horas para poder seguir viagem.