Caminhão tomba na BR-116: PRF constata excesso de carga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um tombamento de um caminhão com derramamento de carga no km 24 da BR-116, sentido São Paulo, em Campina Grande do Sul – região metropolitana de Curitiba. O veículo estava carregado com mais de 50 toneladas de polietileno.
Os policiais constataram durante a fiscalização que o veículo estava carregando 6,2 toneladas acima da capacidade máxima, e nas últimas 24 horas, o motorista havia descansado apenas 4 horas.
O transbordo da carga excedente foi realizada no local, e o condutor terá que esperar 24 horas para poder seguir viagem.
