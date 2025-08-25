Homem furta ônibus de terminal para ir ao bar na grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso suspeito de furtar um ônibus do terminal de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, para ir ao bar. O ônibus da linha metropolitana foi furtado enquanto estava estacionado no terminal na noite do último sábado (23).

Segundo informações do jornal Meio Dia Paraná desta segunda-feira (25), o suspeito estava pelo terminal, aproveitou que a chave do veículo estava na ignição e decidiu dar “um passeio” pelos bairros da região. O homem dirigiu com o veículo sentido Curitiba, depois contornou sentido Ceasa e o destino final foi no bairro Pioneiros, em frente a um bar.

Durante o trajeto, ele teria batido em alguns carros. A reportagem da RPC conversou com um motorista que teve o seu carro atingido pelo ônibus, a Guarda Municipal acabou recebendo o chamado da empresa do transporte coletivo quanto dos motoristas atingidos. Durante o patrulhamento, a Guarda Municipal localizaram o ônibus roubado, que estava vazio. O homem que conduzia o veículo estava no bar.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Civil. Segundo o delegado Paulo Cesar Ribeiro, uma investigação foi aberta para saber se houve mais consequências durante o furto. O autor do furto, segunda a Polícia Civil, já teria outra passagem por embriaguez ao volante.