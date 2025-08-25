Chuva em Curitiba tem data para chegar: Confira a previsão do tempo completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em Curitiba, a semana começou com um amanhecer frio e nublado, um prenúncio das condições que devem marcar os próximos dias. A partir desta segunda-feira (25), há previsão de chuva em grande parte do Paraná, com exceção da região Norte.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade predomina principalmente na metade Sul do estado, onde são esperadas chuvas localizadas e de intensidade variável ao longo do dia. Na capital, o cenário é de garoas ocasionais, com acumulado de até 10 milímetros ao fim do dia.

A terça-feira (26) promete ser mais instável. Isso porque uma massa de ar quente vinda do Norte do país deve se chocar com o ar mais frio que atua sobre o Paraná, aumentando o risco de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas.

Já na quarta-feira (27), a tendência é de que a instabilidade perca força gradualmente, com chuvas menos significativas e um deslocamento da massa de ar para o Litoral.

E as temperaturas? Vai esquentar?

Após o “veranico” registrado entre sexta (22) e sábado (23), quando os termômetros chegaram a marcas mais elevadas, os próximos dias devem ser de temperaturas mais amenas, especialmente entre o Oeste e o Leste do estado. Apenas no Norte, em cidades como Maringá e Londrina, as máximas permanecem próximas dos 30 °C no início da semana.

Em Curitiba, a segunda-feira começou com mínima de 10 °C e máxima de 20 °C. Na terça, a amplitude térmica diminui, com previsão de 11 °C a 17 °C. Ao longo da semana, os termômetros devem permanecer estáveis, com mínimas sempre acima dos 10 °C.

A máxima da semana prevista para a capital é de 23 °C no domingo (31), encerrando o mês com temperaturas mais agradáveis. Ainda assim, a sensação de frio deve ser potencializada pelas rajadas de vento, que podem variar entre 20 e 35 km/h ao longo da semana.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉