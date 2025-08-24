Curitiba e cidades da região terão bairros sem água. Veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a última semana de agosto, a Sanepar programou manutenções nas redes de abastecimento de água em Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande e Balsa Nova. Na capital, uma interligação de redes poderá deixar os moradores do bairro Augusta sem água na terça-feira (26).

A obra será realizada nas ruas Pedro Cruzeta, Cerro Azul e Cruzeiro do Oeste, entre 8h30 e 17h. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente por volta das 19h do mesmo dia.

Apesar de o bairro Augusta ser o único da capital afetado pelas obras programadas, a Sanepar alerta que intervenções emergenciais podem ocorrer caso haja necessidade. Em situações de falta de água, os moradores podem consultar o mapa disponível no site da companhia para verificar a situação da rede na região.

Obras na RMC

Também na terça-feira, será realizada a higienização do reservatório Monte Castelo, em Colombo. A intervenção pode causar baixa pressão ou desabastecimento parcial no bairro. As atividades ocorrerão das 8h30 às 16h, e a normalização do abastecimento está prevista a partir das 19h.

Em Fazenda Rio Grande, as obras de melhoria na Estação de Tratamento de Água Despique podem afetar os bairros Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Brasil, Jardim Itália, Parque Industrial, Nações e Santarém. Os trabalhos começam às 8h de quarta-feira (27), com previsão de retomada gradual do abastecimento, que deve ser totalmente regularizado por volta das 8h de quinta-feira (28).

A semana encerra com duas intervenções programadas em Balsa Nova. A primeira será na quinta-feira, no reservatório do bairro Boqueirão, das 14h às 15h. A segunda ocorrerá simultaneamente no reservatório de São Luiz do Purunã e na manutenção do Poço CSB 08, das 8h às 17h.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após as obras? RECLAME!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

