Motorista derruba poste e interdita importante avenida em bairro de Curitiba

Um motorista colidiu contra um poste no bairro Água Verde, em Curitiba, na manhã deste domingo (24). Com a força do impacto, a estrutura desabou sobre o carro. O acidente aconteceu na Avenida Água Verde, bem em frente ao cemitério do Água Verde e não há informações sobre feridos.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e isolou a área para evitar novos riscos. A via permaneceu bloqueada durante toda a manhã, enquanto as as equipes trabalhavam na retirada do veículo.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) também atuou no local para reposicionar o poste e restabelecer a rede elétrica. Por segurança, foi necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia.

Até o meio-dia, técnicos ainda trabalhavam para erguer novamente a estrutura e normalizar o abastecimento de energia. As causas do acidente não foram divulgadas.

Colaboração/Tribuna do Paraná.

