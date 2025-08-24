Sucesso ou frustração? Feira coreana em Curitiba tem filas de mais de 2h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira edição da Feira Hallyu Fest, realizada neste fim de semana em Curitiba, superou as expectativas e movimentou milhares de pessoas na Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada. O espaço ficou lotado já no sábado (23), com filas que ultrapassaram duas horas de espera para quem desejava experimentar pratos típicos da Coreia.

A procura intensa surpreendeu e também trouxe frustração para parte do público. Muitos visitantes, ao se depararem com a grande demanda, desistiram de aproveitar a programação.

“Quando chegamos e vimos o tamanho das filas, viramos às costas e fomos embora. Não conseguimos nem provar as comidas”, relatou o curitibano Luís Gustavo.

No domingo (24), mesmo com temperaturas mais baixas, o evento voltou a reunir uma multidão já pela manhã. Embora a lotação fosse menor que a do primeiro dia, a praça permaneceu cheia.

Programação

O público acompanhou apresentações de grupos de dança cover de K-pop, um dos pontos altos da programação, além de performances marciais que apresentaram a disciplina e a tradição do Hapkido e do Taekwondo.

A programação também incluiu oficinas de escrita em Hangul, o alfabeto coreano, que ainda acontecem até às 18h deste domingo. A atividade chamou a atenção de jovens e famílias curiosas em aprender os traços básicos da língua e compreender um pouco mais sobre a cultura da Coreia do Sul.

As atividades seguem até as 20h deste domingo, com novas apresentações de dança e música no palco montado ao lado das barraquinhas, encerrando a primeira edição da feira com saldo positivo e a expectativa de novas edições no futuro.

