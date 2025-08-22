Feira coreana acontece neste fim de semana em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fãs de k-pop e k-drama que se preparem, pois a primeira edição da Feira Hallyu Fest acontece em Curitiba neste fim de semana. O evento é gratuito e será realizado na Praça Afonso Botelho, no Água Verde, das 10h às 20h, no sábado (23) e no domingo (24).

Com foco nas raízes coreanas, o evento mistura gastronomia típica e cultura pop, com shows e oficinas. De acordo com a organização do evento, essa é a primeira feira coreana da capital paranaense.

O evento conta com o apoio da Associação dos Coreanos do Paraná e tem como objetivo celebrar a representatividade e a autenticidade do povo coreano.

Confira a programação:

Expositores

Feira terá produtos ligados ao K-pop, cultura geek, animes, colecionáveis, papelaria e itens importados exclusivos.

Gastronomia

Durante o evento, haverá barracas gastronômicas com delícias da culinária asiática, como: corn dog, oniguiri, bentôs, batata espiral no palito e muito mais.

Shows

Estão confirmadas apresentações de dança de grupos covers locais. Também está confirmada a apresentação de DJStarlight com um set especial de músicas do K-pop.

Cosplay

Os fãs da cultura poderão mostrar toda a criatividade e homenagear seus personagens favoritos.

Esporte

Vai ter apresentação de Hapkido e Taekwondo, duas artes marciais tradicionais da Coreia que combinam técnica, disciplina e muita energia. Uma oportunidade para conhecer de perto essas práticas e se encantar com cada movimento.

Oficinas

Durante o evento será realizada uma oficina de escrita em Hangul. Uma atividade pra quem quer conhecer o alfabeto coreano, aprender os traços básicos e entender um pouco mais sobre a língua e cultura da Coreia. Além disso, a chef Helena apresentará uma aula show em que ela irá ensinar receitas coreanas e mostrar, na prática, um pouco da riqueza da culinária do país.

