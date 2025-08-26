Greca grilado por ausência em pesquisas: “Já posso pedir música no Fantástico”

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca ficou #xatiado por não ter o seu nome incluído numa das mais recentes pesquisas de opinião divulgadas com cenários projetando as eleições de 2026 para o Governo do Paraná. Apesar de se apresentar como opção, o atual secretário do Desenvolvimento Sustentável da gestão Ratinho Júnior, Greca vai enfrentar alguns desafios para confirmar seu nome na disputa.

Agora, é inegável que seu nome é muito conhecido e notadamente querido por grande parte do eleitorado. “Estou feliz e também eu estou muito agradecido, inclusive pela revolta nas redes sociais por não terem me colocado na pesquisa Quest pela terceira vez. Houve até quem dissesse que eu já posso pedir música no Fantástico, porque por três vezes eu fui preterido”, disse Greca à Tribuna.

+ Veja mais: ALEP nos bairros tem corte de cabelo grátis, orientações jurídicas e atrações pra crianças

Greca classificou como “muito engraçado” o fato dele não aparecer na pesquisa estimulada (quando os nomes são sugeridos ao participante), mas ser lembrado na espontânea (quando o eleitor diz o nome que lhe vem à cabeça). No relatório da Quaest não há a pesquisa espontãnea, mas no levantamento feito pela Paraná Pesquisas sim.

Na simulação, 78% dos participantes não sabia ou não opinaram em quem votariam para o governo do Paraná. Em seguida, 7,4% disseram que votariam em Ratinho Junior (que não será candidato), 3,5% disseram que votariam no senador Sérgio Moro e 1,7% votariam em Greca.

“Eu estou muito feliz com o apoio popular. No sábado eu fui à Feira de Sabores do Paraná, onde fui muito festejado por todos os municípios presentes, e enchi o porta-malas do meu carro de presentes que ganhei de Prudentópolis, de Colombo, de Foz do Iguaçu, de Cruz Machado e de todas as cidades metropolitanas e do litoral, como Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. Então não me parece que eu não esteja na moda”, brincou o ex-prefeito.

+ Veja mais: A partir de setembro, 39 Cras de Curitiba terão novo horário de atendimento

“Fui muito acariciado pelo povo. Onde eu ando na rua, em Curitiba, eu sou muito bem tratado. E as minhas redes sociais pontuam como as mais populares dentre todos os pretensos candidatos ao governo do Estado”, acrescentou Greca. Ele disse entender que a decisão sobre sua candidatura deve respeitar a vontade do presidente do seu partido PSD, Gilberto Kassab.

“Tenho certeza que ele saberá escolher, dentre todos nós, quem é o melhor. Ninguém é candidato de si mesmo, todo mundo é candidato de um partido. mas para isso temos um tempo esse tempo ainda tem uma distância até pelo menos um terço do primeiro semestre do ano que vem eu estou feliz”, contou.

Disputa acirrada

Greca precisa se movimentar politicamente para conquistar a preferência do próprio partido, já que Guto Silva – que foi um dos braços direitos de Ratinho na última gestão – está na sua frente, inclusive listado na pesquisa da Quaest (que aponta Sérgio Moro, do União, na frente, com 38% das intenções de voto. Paulo Martins, do Novo, vem em seguida, com 8%, Ênio Verri, do PT, com 7% e Guto com 6%).

Outro nome do próprio PSD que investe alto na candidatura ao governo do Paraná é o atual presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi. Tudo isso sem contar que o partido ainda pode fazer uma aliança com Sérgio Moro, montando uma chapa mais ampla e forte para a disputa.

A missão de Greca é bem complicada, mas ele aposta na sua identidade com o povão e força dos seus votos. “O meu coração permanece paranaense, curitibano, metropolitano e o meu paranismo vai continuar sendo afirmado, porque eu tenho certeza que o amor é a condição da missão”.

As pesquisas

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025. Foram feitas presencialmente 1.104 entrevistas. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais.

Já a pesquisa da Paraná Pesquisas ouviu 806 entrevistados, em Curitiba, entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais.



