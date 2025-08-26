A partir de setembro, 39 Cras de Curitiba terão novo horário de atendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 1º de setembro, os 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Curitiba e a Unidade de Atendimento Alto Bela Vista, localizada no bairro Augusta (Regional CIC), passarão a funcionar em novo horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Apenas a Unidade de Atendimento São José do Passaúna seguirá um caminho diferente, atendendo somente às quartas-feiras, mas mantendo o mesmo horário dos demais centros: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A mudança tem o propósito de melhorar a distribuição da equipe. “Essa alteração vai permitir uma melhor organização dos servidores e, consequentemente, um atendimento mais qualificado às famílias que procuram os serviços. Nosso objetivo é garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade sejam atendidas com acolhimento, orientação e acesso aos direitos de forma cada vez mais eficiente”, afirma o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Renan de Oliveira Rodrigues.

Os Cras são portas de entrada para a assistência social, acompanhando e orientando famílias em situação de vulnerabilidade social. Espalhados pelas dez regionais de Curitiba, esses centros contam com Unidades de Atendimento descentralizadas, que ampliam o alcance dos serviços públicos nos territórios onde estão instalados.

O que o Cras faz

Entre os principais serviços oferecidos pelos Cras estão:

Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif): apoio a famílias em vulnerabilidade, visando prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): atividades em grupo para crianças, adolescentes e idosos para fortalecer a sociabilidade.

Atendimento no domicílio para pessoas idosas e com deficiência: ações para promover autonomia e prevenir isolamento social.

Ações comunitárias e de mobilização, como palestras, oficinas, campanhas, acompanhamento familiar, além de articulação com a rede local e encaminhamentos para qualificação profissional e mercado de trabalho.

Confira os endereços dos Cras e Unidades de Atendimento em Curitiba.