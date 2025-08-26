Alagamento arranca placas de carros em avenida de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas com granizo que atingiram Curitiba na manhã desta terça-feira (26) provocaram um alagamento e transtornos em diversas regiões da cidade. Um dos pontos mais afetados foi a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Cidade Industrial, próximo à trincheira da Vila Sabará, onde o trânsito ficou comprometido devido ao acúmulo de água.

Além do transtorno no trânsito, alguns motoristas que passavam pelo cruzamento com a Rua Senador Accioly Filho tiveram as placas dos veículos arrancadas ao enfrentar o trecho alagado. Veja, abaixo, como ficou a região alagada:

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A Defesa Civil de Curitiba emitiu um alerta especial para esta terça-feira devido ao volume de chuvas registrado na cidade. Até às 11h, o único ponto de alagamento confirmado oficialmente pela entidade era o trecho da rodovia no bairro CIC. No bairro Cidade Industrial, o acúmulo de água já ultrapassava 24 milímetros.

Chuva com granizo pegou curitibanos desprevenidos

O temporal surpreendeu os curitibanos. Pouco depois das 10h, granizo foi registrado em bairros como Cidade Industrial, Campo Comprido e Fazendinha, cobrindo gramados, calhas e formando uma camada esbranquiçada sobre ruas e calçadas. O céu fechou rapidamente, deixando a cidade com aparência de fim de noite por volta das 11h, apesar de ainda ser manhã.

A Defesa Civil reforça as orientações de segurança para os moradores durante as chuvas intensas: evitar permanecer em áreas abertas, retirar veículos debaixo de árvores ou estruturas frágeis e manter distância de fios de energia caídos. Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta que a instabilidade deve se manter ao longo do dia, com possibilidade de novas chuvas localizadas e granizo em Curitiba e na Região Metropolitana.