Dia vira noite e bairros de Curitiba registram temporal; Vem mais chuva?

A manhã desta terça-feira (26) virou “noite” em alguns bairros de Curitiba por volta das 8h. Um temporal surpreendeu os moradores e fechou o tempo na cidade, trazendo chuvas intensas acompanhadas de ventos, como na região da Vila Izabel, Boqueirão e até mesmo São José dos Pinhais. Lembrando que Curitiba está em um grande alerta laranja de chuvas intensas válido para esta terça-feira.

A mínima registrada na capital foi de 11,4 ºC. Ao longo dia, ainda há a possibilidade de novas chuvas com risco de descargas elétricas em todo o Paraná.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o aumento da nebulosidade é resultado de um fluxo de umidade que avança do Norte do Paraná. As instabilidades devem cobrir todas as regiões do Paraná e se manter até quarta-feira (27), mas com menor intensidade.

Previsão do tempo tem mais chuva para Curitiba?

Entre quinta-feira (28) e sábado (30), a tendência é de redução na intensidade das chuvas, mas ainda há previsão de pancadas isoladas no Leste do Paraná. No final de semana, o tempo continua fechado, com chuvas rápidas provocadas pela influência dos ventos úmidos vindos do mar.

Ciclone avança e puxa frente fria para o Sul

No domingo (31), a formação de um ciclone na Argentina, somada ao avanço de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul, deve reforçar a instabilidade e prolongar os períodos de chuva nos primeiros dias de setembro.

Apesar da sequência de dias chuvosos, o frio dará uma trégua na virada do mês. A previsão do Simepar indica que, na primeira semana de setembro, Curitiba pode registrar máximas próximas de 30 ºC, especialmente entre quinta-feira (5) e sexta-feira (6), às vésperas do feriado da Independência.

