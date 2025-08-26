Temporal em Curitiba tem granizo e ventos fortes; Defesa Civil em alerta

Um temporal com granizo em Curitiba mudou a cara da manhã, nesta terça-feira (26) e surpreendeu moradores de diferentes regiões da cidade. Pouco depois das 10h, as pedras de gelo foram registradas nos bairros Cidade Industrial, Campo Comprido e Fazendinha, cobrindo gramados, acumulando nas calhas e esbranquiçado ruas. O céu fechou e o dia parecia noite, por volta das 11h.

A previsão é de que a instabilidade continue ao longo do dia, com chance de novas pancadas de chuva em Curitiba e na Região Metropolitana. Nas estações meteorológicas de Curitiba, o volume de chuva acumulado até o momento já ultrapassou os 20 milímetros em alguns bairros.

O maior acúmulo da cidade, até às 11h, foi o bairro Portão, com 25 mm, seguido do CIC (24 mm) e Bairro Novo (22,8). Boqueirão, Pinheirinho, Umbará, Tatuquara e Caximba já registraram acúmulos acima de 10 mm nesta manhã. Um alagamento foi registrado pela Defesa Civil de Curitiba no CIC.

Em Castro, por exemplo, a chuva de granizo gerou uma cena impressionante: rodovia tomada por gelo em questão de minutos. Veja mais ao final da matéria!

Em algumas áreas, o acúmulo de gelo sobre telhados e calçadas chamou a atenção de moradores, que registraram a cena incomum em fotos e vídeos. Confira, abaixo, alguns registros do granizo pela capital:

A Defesa Civil reforça as orientações de segurança em casos de chuvas intensas: evitar permanecer em áreas abertas durante as tempestades, retirar veículos debaixo de árvores ou estruturas frágeis e manter distância de fios de energia caídos. Em caso de emergência, a população pode ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

De onde veio essa chuva?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades foram provocadas pelo encontro de massas de ar quente vindas do Norte do país com o ar frio presente sobre o Paraná. Esse contraste favoreceu a formação de nuvens carregadas e a queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para o Paraná, válido até a manhã de quarta-feira (27). O aviso aponta risco de chuvas intensas, com acumulados de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As temperaturas na capital permanecem baixas nesta terça, variando entre 11 °C e 13 °C. As rajadas de vento registradas até o às 11h ficaram entre 8 e 10 km/h.

Granizo chamou a atenção em Castro

Em Castro, a chuva acompanhada de granizo mudou a paisagem em uma das rodovias do estado. O Simepar explicou que o motivo deste granizo intenso na região dos Campos Gerais e a razão é um vórtice ciclônico.

“Essa tempestade na região de Castro é causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico pelo estado do Paraná, um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a cinco quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades”, disse o meteorologista Allef Matos, do Simepar.

Além disso, esse sistema transporta um ar muito frio, o que faz com que as tempestades se formem em um ambiente atmosférico propício à ocorrência de granizo. “Essas pedras de gelo conseguem se manter intactas e atingir a superfície”, completou o meteorologista.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉