Rodovia é tomada por granizo em questão de minuto com temporal no Paraná; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chuva chegou com tudo e em forma de tempestade em Castro, nos Campos Gerais, na manhã desta terça-feira (26). Imagens da concessionária EPR Litoral Pioneiro mostram pista sendo tomada por granizo em questão de um minuto.

A situação foi registrada principalmente entre os quilômetros 297 e 291 da rodovia, que ficaram cobertos por uma fina camada de gelo.

+ Leia mais Temporal em Curitiba tem granizo e ventos fortes; Defesa Civil em alerta

O tráfego não precisou ser interrompido, mas o coordenador de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Francisco Clabonde, destaca algumas orientações aos usuários.

“É necessário que nestes casos o motorista reduza a velocidade com segurança e pare o carro em local seguro e coberto, como postos de combustíveis. É importante que o veículo não fique estacionado sob árvores nem em áreas alagadas”, afirma. Ele orienta ainda que, enquanto o carro estiver estacionado, é importante ligar o pisca-alerta e aguardar a chuva de granizo passar antes de seguir viagem.

Vórtice ciclônico causou cena impressionante!

O Simepar explicou o motivo deste granizo intenso na região dos Campos Gerais e a razão é um vórtice ciclônico. “Essa tempestade na região de Castro é causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico pelo estado do Paraná, um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a cinco quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades, disse o meteorologista Allef Matos, do Simepar.

Além disso, esse sistema está carregando um ar bastante frio, então estas tempestades estão se desenvolvendo em um ambiente atmosférico bastante frio, ideal para a formação de granizo. “Essas pedras de gelo estão conseguindo se conservar e chegar até a superfície”, completou o meteorologista.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉