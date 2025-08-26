Fala Curitiba 2025: confira os 100 pedidos que entram no orçamento de 2026

O Fala Curitiba definiu os 100 principais pedidos feitos pelos moradores da cidade durante as audiências do programa. Saúde, meio ambiente, segurança, educação e obras públicas são as áreas com mais solicitações. Os 100 serviços e as obras escolhidas pela população deverão entrar na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, tornando-se compromissos oficiais do município.
Os cidadãos das regionais escolheram 14 pedidos para a saúde. Entre eles estão a redução das filas para consultas especializadas, revitalização de unidades básicas de saúde e ampliação de serviços de atendimento das UPAs.
A área de meio ambiente recebeu 13 pedidos, como revitalização de parques e bosques, implantação ou recuperação de gramas sintéticas em quadras de praças e abertura de novas áreas verdes.
As áreas de segurança e educação tiveram 12 demandas acolhidas. Os moradores querem mais presença da Guarda Municipal nos bairros e ação conjunta com as demais forças de segurança. Entre os pedidos da educação está a oferta de mais vagas em creches e escolas municipais, implantação e reforma de quadras cobertas em unidades de ensino fundamental e construção de novos CMEIs e escolas.
Obras públicas teve 11 pedidos eleitos, com a população solicitando a pavimentação de ruas e avenidas, revitalização de calçadas e construção de passarelas e pistas de corrida.
“A escolha destes 100 pedidos, dez por regional, é o momento mais importante da construção do orçamento do ano que vem. É onde se definem as prioridades de Curitiba”, destaca o prefeito Eduardo Pimentel.
Votação final por áreas no Fala Curitiba
- Saúde: 14
- Meio ambiente: 13
- Segurança: 12
- Educação: 12
- Obras Públicas: 11
- Assistência social: 7
- Projetos viários: 7
- Esporte, lazer e juventude: 5
- Trânsito: 5
- Capacitação profissional: 3
- Desenvolvimento humano:3
- Segurança alimentar e nutricional: 3
- Habitação: 2
- Mulheres: 2
- Transporte: 1
As 100 prioridades escolhidas em 2025 no Fala Curitiba
Regional Bairro Novo
- Implantação do Centro de Convivência para Pessoa Idosa na Vila Tecnológica, em parceria.
- Revitalização das calçadas/iluminação da Rua Lupionópolis (entre Tijucas do Sul e Estrada do Ganchinho).
- Projeto para rotatória nas Ruas Eduardo Pinto da Rocha e Estrada do Ganchinho.
- Semáforo no cruzamento Rua Nova Esperança x Rua Celeste Tortato Gabardo.
- Realizar mutirões de consultas e exames especializados.
- Semáforo no cruzamento Rua Alexandro Glenski x Eduardo Pinto da Rocha.
- Semáforo no cruzamento Rua Vereador Angelo Burbelo x Nicola Pellanda.
- Grama sintética na Praça da Rua Carlos Roberto Ferreira.
- Asfalto no trecho da Rua Antônio José Bonato ao lado do CMEI Maestrina Esmeralda Rovani.
- Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.
Regional Boa Vista
- Ampliar as ofertas de consultas especializadas para diminuir o tempo da fila de espera.
- Aumento do patrulhamento nos bairros da regional Boa Vista.
- Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boa Vista.
- Oferta de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, com acompanhamento de professores.
- Realizar manutenção e reforma da estrutura física das unidades de saúde.
- Intensificar as ações de atendimento à população em situação de rua.
- Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.
- Ampliação das ações para atendimento de animais abandonados e em situação de risco à saúde animal.
- Reforma da quadra coberta da Escola Municipal Pilarzinho.
- Melhorar a qualidade dos produtos nos Armazéns da Família – incluindo marcas mais conceituadas.
Regional Boqueirão
- Policiamento ostensivo nos quatro bairros da Regional Boqueirão.
- Projeto de transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, na região do Xaxim.
- Aumento de viaturas da Guarda Municipal na Regional Boqueirão.
- Revitalização da pavimentação da Rua Boa Esperança.
- Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boqueirão.
- Pavimentação na Rua Raul Rodrigues Gomes.
- Pavimentação na Rua Raul Poetevin.
- Intensificar a abordagem social para pessoas em situação de rua na regional Boqueirão com foco no acolhimento, atendimento e encaminhamento.
- Revitalização da sala de musculação e manutenção da sala de ginástica da Rua da Cidadania do Boqueirão.
- Revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda – Xaxim.
Regional Cajuru
- Melhorias na Praça Mauro Ferreira (Rua Santo André), com implantação de grama sintética.
- Melhorar as ciclovias nos bairros da Regional Cajuru.
- Implantar pronto atendimento odontológico na UPA Cajuru.
- Pavimentação e drenagem da Rua João Maria Leandro.
- Reforma do bloco de Educação integral na Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva.
- Apoio e parcerias com o projeto Família Trindade (Campo do Camargo/Terrão).
- Pavimentação da Rua Rubens Cardoso Brito e da Travessa Izolina Alves Farias.
- Melhoria do Bosque no Uberaba, na região da Rua Capitão Leônidas Marques, próximo à Associação da Caixa Econômica Federal.
- Rondas de monitoramento na Regional Cajuru.
- Aumento de oferta dos atendimentos especializados.
Regional CIC
- Ampliação de consultas especializadas com ênfase na neurologia pediátrica.
- Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.
- Produção de unidades habitacionais.
- Ampliação de vagas em CMEIs na regional CIC.
- Curso gratuito e reabertura do Liceu de Ofícios.
- Melhoria na infraestrutura das escolas.
- Ampliar programas, incluindo cursos e ações de proteção para as mulheres.
- Adequação e melhoria da infraestrutura nas unidades da FAS CIC.
- Tratamento para dependentes químicos em comunidades terapêuticas.
- Sentido único na Rua Léa Moreira de Souza Moura.
Regional Matriz
- Viaturas da Guarda Municipal para atendimento móvel com meios eletrônicos para registro de ocorrências.
- Assistência às pessoas em situação de rua na Regional Matriz.
- Quadra coberta na Escola Municipal Irmãos Rebouças.
- Criação de campanhas para evitar esmolas, por meio de placas e ações educativas em TV, rádio e redes sociais, entre outros.
- Reativação da linha conectando o Centro de Curitiba ao aeroporto em São José dos Pinhais.
- Ampliar e fortalecer as unidades de saúde da Matriz.
- Política antidrogas para atender usuários.
- Execução de espaço para a prática de parkour no Jardim Ambiental, na Rua Schiller, próximo ao Colégio Positivo.
- Criação de área de recreação próxima ao bicicletário do Velódromo.
- Capacitação profissional: Cursos profissionalizantes na Regional Matriz.
Regional Pinheirinho
- Construção da quadra coberta da Escola Municipal Leonel Moro.
- Abertura da Rua Ernesto Biscardi, entre as ruas Atílio Brunetti e Otávio Saldanha Mazza.
- Reforma da Unidade de Saúde Parque Industrial (parede, chão, hidráulica, elétrica, telhado, reforma geral).
- Revitalização dos equipamentos de esporte e lazer da Regional Pinheirinho.
- Mais proteção e apoio às mulheres.
- Ampliação do número de vagas nos CMEIs na Regional Pinheirinho.
- Pavimentação Rua Professor Antônio Martins Franco – Novo Mundo.
- Melhoria de equipamento da Guarda Municipal, incluindo mais módulos móveis.
- Manutenção e melhorias dos equipamentos esportivos, quadras de futebol sintético nas praças (Praça Zumbi, Gralha Azul), com manutenção da grama, iluminação.
- Ampliação de ações integradas, à população em situação de rua.
Regional Portão/Fazendinha
- Implantar moradias no Jardim Santos Andrade (Campo Comprido).
- Retorno do Armazém da Família para o Parolin.
- Revitalização da Praça do Parolin (Rua Carlos Affonso Meissner Osório com a Rua Eugênio Parolin).
- Construção de passarela de concreto na Rua Canal Vila Guaíra esquina com a Rua Antônio Parolin Júnior e na Rua Chanceler Lauro Muller.
- Criar área de lazer (Rua Lamenha Lins com o Rio Vila Guaíra).
- Aumentar a oferta de atendimentos das especialidades.
- Assistência às pessoas em situação de rua.
- Rondas preventivas da Guarda Municipal.
- Reforma e modernização das unidades de saúde e reaparelhamento com equipamentos essenciais.
- Módulo móvel na Regional Portão, com aumento do número de viaturas.
Regional Santa Felicidade
- Construção do espaço de saúde US União das Vilas.
- Ampliação de oferta de exames e consultas especializadas.
- Grama sintética na Praça Dr. Manoel Lourenço Branco – São Braz.
- Revitalização do Bosque Conjunto Saturno.
- Revitalização da Rua Jacobe Breda e Rua Bôrtolo Parise.
- Projeto abertura da Rua Poeta Cesar Bond até a Rua João Parize.
- Aumentar o número de vagas nas atividades ofertadas pelo Clube da Gente.
- Construção de um CMEl na planta Santa Helena.
- Rondas e monitoramentos nas escolas, CMEIS e unidades de saúde da regional Santa Felicidade.
- Cursos de capacitação profissional em espaços parceiros.
Regional Tatuquara
- Revitalização da Praça Monteiro Lobato.
- Realizar mutirões de consultas e exames especializados.
- Construção de uma pista de corrida e caminhada no Clube da Gente Tatuquara.
- Melhorar a sinalização nos principais cruzamentos do Tatuquara.
- Projeto para ampliação do Terminal Tatuquara.
- Ampliação de vagas em escolas e construção de novas escolas.
- Ampliação da quantidade de produtos nos Armazéns da Família.
- Ampliação do número de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede municipal de ensino, preferencialmente no Moradias Janaína e Rio Bonito.
- Projeto de melhoria na mobilidade na Estrada Delegado Bruno de Almeida com Antônio Zanon e Antônio Zanon e Vinicio Machado (rotatórias).
Participação popular
O Fala Curitiba 2025 começou em março e, nos últimos seis meses, a população participou de diferentes etapas, apresentando sugestões de melhorias para os 75 bairros da capital paranaense.
O programa ouve o cidadão sobre as prioridades mais desejadas, que são incluídas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). É a LOA, na prática, que recebe os 100 pedidos escolhidos pela população.
Entre março e junho, mais de 50 mil sugestões foram recebidas pelos diferentes canais do Fala Curitiba, com a participação de 18,7 mil moradores. Na primeira etapa, as pessoas apresentaram os pedidos de forma individual pelo Fala Móvel e internet. Na sequência, ocorreram as primeiras reuniões presenciais pelos bairros para definir as prioridades da comunidade.
Já a etapa final junta todos os pedidos das regionais e define as 100 prioridades coletivas.
Próximas etapas do Fala Curitiba
Após a eleição no Fala Curitiba dos 100 serviços e obras que a população quer a prefeitura realize no próximo ano, os pedidos serão oficializados em uma audiência on-line que ocorre na primeira quinzena de setembro. A população poderá participar e a data será divulgada no portal do Fala Curitiba.
Na sequência, todos os pedidos eleitos serão incluídos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 que será encaminhado até o fim de setembro para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC).
O legislativo municipal tem até o fim de ano para realizar audiências públicas e aprovar o orçamento do próximo ano.