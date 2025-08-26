Compromissos oficiais

Fala Curitiba 2025: confira os 100 pedidos que entram no orçamento de 2026

Fala Curitiba 2025
O Fala Curitiba definiu os 100 principais pedidos feitos pelos moradores da cidade durante as audiências do programa. Saúde, meio ambiente, segurança, educação e obras públicas são as áreas com mais solicitações. Os 100 serviços e as obras escolhidas pela população deverão entrar na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, tornando-se compromissos oficiais do município.

Os cidadãos das regionais escolheram 14 pedidos para a saúde. Entre eles estão a redução das filas para consultas especializadas, revitalização de unidades básicas de saúde e ampliação de serviços de atendimento das UPAs.

A área de meio ambiente recebeu 13 pedidos, como revitalização de parques e bosques, implantação ou recuperação de gramas sintéticas em quadras de praças e abertura de novas áreas verdes. 

As áreas de segurança e educação tiveram 12 demandas acolhidas. Os moradores querem mais presença da Guarda Municipal nos bairros e ação conjunta com as demais forças de segurança. Entre os pedidos da educação está a oferta de mais vagas em creches e escolas municipais, implantação e reforma de quadras cobertas em unidades de ensino fundamental e construção de novos CMEIs e escolas.

Obras públicas teve 11 pedidos eleitos, com a população solicitando a pavimentação de ruas e avenidas, revitalização de calçadas e construção de passarelas e pistas de corrida.

“A escolha destes 100 pedidos, dez por regional, é o momento mais importante da construção do orçamento do ano que vem. É onde se definem as prioridades de Curitiba”, destaca o prefeito Eduardo Pimentel.

Votação final por áreas no Fala Curitiba

  • Saúde: 14
  • Meio ambiente: 13
  • Segurança: 12
  • Educação: 12
  • Obras Públicas: 11
  • Assistência social: 7
  • Projetos viários: 7
  • Esporte, lazer e juventude: 5
  • Trânsito: 5
  • Capacitação profissional: 3
  • Desenvolvimento humano:3
  • Segurança alimentar e nutricional: 3
  • Habitação: 2
  • Mulheres: 2
  • Transporte: 1

As 100 prioridades escolhidas em 2025 no Fala Curitiba

Regional Bairro Novo

  • Implantação do Centro de Convivência para Pessoa Idosa na Vila Tecnológica, em parceria.
  • Revitalização das calçadas/iluminação da Rua Lupionópolis (entre Tijucas do Sul e Estrada do Ganchinho).
  • Projeto para rotatória nas Ruas Eduardo Pinto da Rocha e Estrada do Ganchinho.
  • Semáforo no cruzamento Rua Nova Esperança x Rua Celeste Tortato Gabardo.
  • Realizar mutirões de consultas e exames especializados.
  • Semáforo no cruzamento Rua Alexandro Glenski x Eduardo Pinto da Rocha.
  • Semáforo no cruzamento Rua Vereador Angelo Burbelo x Nicola Pellanda.
  • Grama sintética na Praça da Rua Carlos Roberto Ferreira.
  • Asfalto no trecho da Rua Antônio José Bonato ao lado do CMEI Maestrina Esmeralda Rovani.
  • Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.

Regional Boa Vista

  • Ampliar as ofertas de consultas especializadas para diminuir o tempo da fila de espera.
  • Aumento do patrulhamento nos bairros da regional Boa Vista.
  • Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boa Vista.
  • Oferta de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, com acompanhamento de professores.
  • Realizar manutenção e reforma da estrutura física das unidades de saúde.
  • Intensificar as ações de atendimento à população em situação de rua.
  • Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.
  • Ampliação das ações para atendimento de animais abandonados e em situação de risco à saúde animal.
  • Reforma da quadra coberta da Escola Municipal Pilarzinho.
  • Melhorar a qualidade dos produtos nos Armazéns da Família – incluindo marcas mais conceituadas.

Regional Boqueirão

  • Policiamento ostensivo nos quatro bairros da Regional Boqueirão.
  • Projeto de transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, na região do Xaxim.
  • Aumento de viaturas da Guarda Municipal na Regional Boqueirão.
  • Revitalização da pavimentação da Rua Boa Esperança.
  • Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boqueirão.
  • Pavimentação na Rua Raul Rodrigues Gomes.
  • Pavimentação na Rua Raul Poetevin.
  • Intensificar a abordagem social para pessoas em situação de rua na regional Boqueirão com foco no acolhimento, atendimento e encaminhamento.
  • Revitalização da sala de musculação e manutenção da sala de ginástica da Rua da Cidadania do Boqueirão.
  • Revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda – Xaxim.

Regional Cajuru

  • Melhorias na Praça Mauro Ferreira (Rua Santo André), com implantação de grama sintética.
  • Melhorar as ciclovias nos bairros da Regional Cajuru.
  • Implantar pronto atendimento odontológico na UPA Cajuru.
  • Pavimentação e drenagem da Rua João Maria Leandro.
  • Reforma do bloco de Educação integral na Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva.
  • Apoio e parcerias com o projeto Família Trindade (Campo do Camargo/Terrão).
  • Pavimentação da Rua Rubens Cardoso Brito e da Travessa Izolina Alves Farias.
  • Melhoria do Bosque no Uberaba, na região da Rua Capitão Leônidas Marques, próximo à Associação da Caixa Econômica Federal.
  • Rondas de monitoramento na Regional Cajuru.
  • Aumento de oferta dos atendimentos especializados.

Regional CIC

  • Ampliação de consultas especializadas com ênfase na neurologia pediátrica.
  • Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.
  • Produção de unidades habitacionais.
  • Ampliação de vagas em CMEIs na regional CIC.
  • Curso gratuito e reabertura do Liceu de Ofícios.
  • Melhoria na infraestrutura das escolas.
  • Ampliar programas, incluindo cursos e ações de proteção para as mulheres.
  • Adequação e melhoria da infraestrutura nas unidades da FAS CIC.
  • Tratamento para dependentes químicos em comunidades terapêuticas.
  • Sentido único na Rua Léa Moreira de Souza Moura.

Regional Matriz

  • Viaturas da Guarda Municipal para atendimento móvel com meios eletrônicos para registro de ocorrências.
  • Assistência às pessoas em situação de rua na Regional Matriz.
  • Quadra coberta na Escola Municipal Irmãos Rebouças.
  • Criação de campanhas para evitar esmolas, por meio de placas e ações educativas em TV, rádio e redes sociais, entre outros.
  • Reativação da linha conectando o Centro de Curitiba ao aeroporto em São José dos Pinhais.
  • Ampliar e fortalecer as unidades de saúde da Matriz.
  • Política antidrogas para atender usuários.
  • Execução de espaço para a prática de parkour no Jardim Ambiental, na Rua Schiller, próximo ao Colégio Positivo.
  • Criação de área de recreação próxima ao bicicletário do Velódromo.
  • Capacitação profissional: Cursos profissionalizantes na Regional Matriz.

Regional Pinheirinho

  • Construção da quadra coberta da Escola Municipal Leonel Moro.
  • Abertura da Rua Ernesto Biscardi, entre as ruas Atílio Brunetti e Otávio Saldanha Mazza.
  • Reforma da Unidade de Saúde Parque Industrial (parede, chão, hidráulica, elétrica, telhado, reforma geral).
  • Revitalização dos equipamentos de esporte e lazer da Regional Pinheirinho.   
  • Mais proteção e apoio às mulheres.
  • Ampliação do número de vagas nos CMEIs na Regional Pinheirinho.
  • Pavimentação Rua Professor Antônio Martins Franco – Novo Mundo.
  • Melhoria de equipamento da Guarda Municipal, incluindo mais módulos móveis.
  • Manutenção e melhorias dos equipamentos esportivos, quadras de futebol sintético nas praças (Praça Zumbi, Gralha Azul), com manutenção da grama, iluminação.
  • Ampliação de ações integradas, à população em situação de rua.

Regional Portão/Fazendinha

  • Implantar moradias no Jardim Santos Andrade (Campo Comprido).
  • Retorno do Armazém da Família para o Parolin.
  • Revitalização da Praça do Parolin (Rua Carlos Affonso Meissner Osório com a Rua Eugênio Parolin).
  • Construção de passarela de concreto na Rua Canal Vila Guaíra esquina com a Rua Antônio Parolin Júnior e na Rua Chanceler Lauro Muller.
  • Criar área de lazer (Rua Lamenha Lins com o Rio Vila Guaíra).
  • Aumentar a oferta de atendimentos das especialidades.
  • Assistência às pessoas em situação de rua.
  • Rondas preventivas da Guarda Municipal.
  • Reforma e modernização das unidades de saúde e reaparelhamento com equipamentos essenciais.
  • Módulo móvel na Regional Portão, com aumento do número de viaturas.

Regional Santa Felicidade

  • Construção do espaço de saúde US União das Vilas.
  •  Ampliação de oferta de exames e consultas especializadas.
  • Grama sintética na Praça Dr. Manoel Lourenço Branco – São Braz.
  • Revitalização do Bosque Conjunto Saturno.
  • Revitalização da Rua Jacobe Breda e Rua Bôrtolo Parise.
  • Projeto abertura da Rua Poeta Cesar Bond até a Rua João Parize.
  • Aumentar o número de vagas nas atividades ofertadas pelo Clube da Gente.
  • Construção de um CMEl na planta Santa Helena.
  • Rondas e monitoramentos nas escolas, CMEIS e unidades de saúde da regional Santa Felicidade.
  • Cursos de capacitação profissional em espaços parceiros.

Regional Tatuquara

  • Revitalização da Praça Monteiro Lobato.
  • Realizar mutirões de consultas e exames especializados.
  • Construção de uma pista de corrida e caminhada no Clube da Gente Tatuquara.
  • Melhorar a sinalização nos principais cruzamentos do Tatuquara.
  • Projeto para ampliação do Terminal Tatuquara.
  • Ampliação de vagas em escolas e construção de novas escolas.
  • Ampliação da quantidade de produtos nos Armazéns da Família.
  • Ampliação do número de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede municipal de ensino, preferencialmente no Moradias Janaína e Rio Bonito.
  • Projeto de melhoria na mobilidade na Estrada Delegado Bruno de Almeida com Antônio Zanon e Antônio Zanon e Vinicio Machado (rotatórias).

O Fala Curitiba 2025 começou em março e, nos últimos seis meses, a população participou de diferentes etapas, apresentando sugestões de melhorias para os 75 bairros da capital paranaense. 

O programa ouve o cidadão sobre as prioridades mais desejadas, que são incluídas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). É a LOA, na prática, que recebe os 100 pedidos escolhidos pela população.

Entre março e junho, mais de 50 mil sugestões foram recebidas pelos diferentes canais do Fala Curitiba, com a participação de 18,7 mil moradores. Na primeira etapa, as pessoas apresentaram os pedidos de forma individual pelo Fala Móvel e internet. Na sequência, ocorreram as primeiras reuniões presenciais pelos bairros para definir as prioridades da comunidade.

Já a etapa final junta todos os pedidos das regionais e define as 100 prioridades coletivas.

Próximas etapas do Fala Curitiba

Após a eleição no Fala Curitiba dos 100 serviços e obras que a população quer a prefeitura realize no próximo ano, os pedidos serão oficializados em uma audiência on-line que ocorre na primeira quinzena de setembro. A população poderá participar e a data será divulgada no portal do Fala Curitiba.

Na sequência, todos os pedidos eleitos serão incluídos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 que será encaminhado até o fim de setembro para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

O legislativo municipal tem até o fim de ano para realizar audiências públicas e aprovar o orçamento do próximo ano. 

