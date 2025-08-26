Fala Curitiba 2025: confira os 100 pedidos que entram no orçamento de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Fala Curitiba definiu os 100 principais pedidos feitos pelos moradores da cidade durante as audiências do programa. Saúde, meio ambiente, segurança, educação e obras públicas são as áreas com mais solicitações. Os 100 serviços e as obras escolhidas pela população deverão entrar na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, tornando-se compromissos oficiais do município.

Os cidadãos das regionais escolheram 14 pedidos para a saúde. Entre eles estão a redução das filas para consultas especializadas, revitalização de unidades básicas de saúde e ampliação de serviços de atendimento das UPAs.

A área de meio ambiente recebeu 13 pedidos, como revitalização de parques e bosques, implantação ou recuperação de gramas sintéticas em quadras de praças e abertura de novas áreas verdes.

As áreas de segurança e educação tiveram 12 demandas acolhidas. Os moradores querem mais presença da Guarda Municipal nos bairros e ação conjunta com as demais forças de segurança. Entre os pedidos da educação está a oferta de mais vagas em creches e escolas municipais, implantação e reforma de quadras cobertas em unidades de ensino fundamental e construção de novos CMEIs e escolas.

Obras públicas teve 11 pedidos eleitos, com a população solicitando a pavimentação de ruas e avenidas, revitalização de calçadas e construção de passarelas e pistas de corrida.

“A escolha destes 100 pedidos, dez por regional, é o momento mais importante da construção do orçamento do ano que vem. É onde se definem as prioridades de Curitiba”, destaca o prefeito Eduardo Pimentel.

Votação final por áreas no Fala Curitiba

Saúde: 14

Meio ambiente: 13

Segurança: 12

Educação: 12

Obras Públicas: 11

Assistência social: 7

Projetos viários: 7

Esporte, lazer e juventude: 5

Trânsito: 5

Capacitação profissional: 3

Desenvolvimento humano:3

Segurança alimentar e nutricional: 3

Habitação: 2

Mulheres: 2

Transporte: 1

As 100 prioridades escolhidas em 2025 no Fala Curitiba

Regional Bairro Novo

Implantação do Centro de Convivência para Pessoa Idosa na Vila Tecnológica, em parceria.

Revitalização das calçadas/iluminação da Rua Lupionópolis (entre Tijucas do Sul e Estrada do Ganchinho).

Projeto para rotatória nas Ruas Eduardo Pinto da Rocha e Estrada do Ganchinho.

Semáforo no cruzamento Rua Nova Esperança x Rua Celeste Tortato Gabardo.

Realizar mutirões de consultas e exames especializados.

Semáforo no cruzamento Rua Alexandro Glenski x Eduardo Pinto da Rocha.

Semáforo no cruzamento Rua Vereador Angelo Burbelo x Nicola Pellanda.

Grama sintética na Praça da Rua Carlos Roberto Ferreira.

Asfalto no trecho da Rua Antônio José Bonato ao lado do CMEI Maestrina Esmeralda Rovani.

Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.

Regional Boa Vista

Ampliar as ofertas de consultas especializadas para diminuir o tempo da fila de espera.

Aumento do patrulhamento nos bairros da regional Boa Vista.

Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boa Vista.

Oferta de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, com acompanhamento de professores.

Realizar manutenção e reforma da estrutura física das unidades de saúde.

Intensificar as ações de atendimento à população em situação de rua.

Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.

Ampliação das ações para atendimento de animais abandonados e em situação de risco à saúde animal.

Reforma da quadra coberta da Escola Municipal Pilarzinho.

Melhorar a qualidade dos produtos nos Armazéns da Família – incluindo marcas mais conceituadas.

Regional Boqueirão

Policiamento ostensivo nos quatro bairros da Regional Boqueirão.

Projeto de transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, na região do Xaxim.

Aumento de viaturas da Guarda Municipal na Regional Boqueirão.

Revitalização da pavimentação da Rua Boa Esperança.

Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boqueirão.

Pavimentação na Rua Raul Rodrigues Gomes.

Pavimentação na Rua Raul Poetevin.

Intensificar a abordagem social para pessoas em situação de rua na regional Boqueirão com foco no acolhimento, atendimento e encaminhamento.

Revitalização da sala de musculação e manutenção da sala de ginástica da Rua da Cidadania do Boqueirão.

Revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda – Xaxim.

Regional Cajuru

Melhorias na Praça Mauro Ferreira (Rua Santo André), com implantação de grama sintética.

Melhorar as ciclovias nos bairros da Regional Cajuru.

Implantar pronto atendimento odontológico na UPA Cajuru.

Pavimentação e drenagem da Rua João Maria Leandro.

Reforma do bloco de Educação integral na Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva.

Apoio e parcerias com o projeto Família Trindade (Campo do Camargo/Terrão).

Pavimentação da Rua Rubens Cardoso Brito e da Travessa Izolina Alves Farias.

Melhoria do Bosque no Uberaba, na região da Rua Capitão Leônidas Marques, próximo à Associação da Caixa Econômica Federal.

Rondas de monitoramento na Regional Cajuru.

Aumento de oferta dos atendimentos especializados.

Regional CIC

Ampliação de consultas especializadas com ênfase na neurologia pediátrica.

Rondas de monitoramento pela Guarda Municipal.

Produção de unidades habitacionais.

Ampliação de vagas em CMEIs na regional CIC.

Curso gratuito e reabertura do Liceu de Ofícios.

Melhoria na infraestrutura das escolas.

Ampliar programas, incluindo cursos e ações de proteção para as mulheres.

Adequação e melhoria da infraestrutura nas unidades da FAS CIC.

Tratamento para dependentes químicos em comunidades terapêuticas.

Sentido único na Rua Léa Moreira de Souza Moura.

Regional Matriz

Viaturas da Guarda Municipal para atendimento móvel com meios eletrônicos para registro de ocorrências.

Assistência às pessoas em situação de rua na Regional Matriz.

Quadra coberta na Escola Municipal Irmãos Rebouças.

Criação de campanhas para evitar esmolas, por meio de placas e ações educativas em TV, rádio e redes sociais, entre outros.

Reativação da linha conectando o Centro de Curitiba ao aeroporto em São José dos Pinhais.

Ampliar e fortalecer as unidades de saúde da Matriz.

Política antidrogas para atender usuários.

Execução de espaço para a prática de parkour no Jardim Ambiental, na Rua Schiller, próximo ao Colégio Positivo.

Criação de área de recreação próxima ao bicicletário do Velódromo.

Capacitação profissional: Cursos profissionalizantes na Regional Matriz.

Regional Pinheirinho

Construção da quadra coberta da Escola Municipal Leonel Moro.

Abertura da Rua Ernesto Biscardi, entre as ruas Atílio Brunetti e Otávio Saldanha Mazza.

Reforma da Unidade de Saúde Parque Industrial (parede, chão, hidráulica, elétrica, telhado, reforma geral).

Revitalização dos equipamentos de esporte e lazer da Regional Pinheirinho.

Mais proteção e apoio às mulheres.

Ampliação do número de vagas nos CMEIs na Regional Pinheirinho.

Pavimentação Rua Professor Antônio Martins Franco – Novo Mundo.

Melhoria de equipamento da Guarda Municipal, incluindo mais módulos móveis.

Manutenção e melhorias dos equipamentos esportivos, quadras de futebol sintético nas praças (Praça Zumbi, Gralha Azul), com manutenção da grama, iluminação.

Ampliação de ações integradas, à população em situação de rua.

Regional Portão/Fazendinha

Implantar moradias no Jardim Santos Andrade (Campo Comprido).

Retorno do Armazém da Família para o Parolin.

Revitalização da Praça do Parolin (Rua Carlos Affonso Meissner Osório com a Rua Eugênio Parolin).

Construção de passarela de concreto na Rua Canal Vila Guaíra esquina com a Rua Antônio Parolin Júnior e na Rua Chanceler Lauro Muller.

Criar área de lazer (Rua Lamenha Lins com o Rio Vila Guaíra).

Aumentar a oferta de atendimentos das especialidades.

Assistência às pessoas em situação de rua.

Rondas preventivas da Guarda Municipal.

Reforma e modernização das unidades de saúde e reaparelhamento com equipamentos essenciais.

Módulo móvel na Regional Portão, com aumento do número de viaturas.

Regional Santa Felicidade

Construção do espaço de saúde US União das Vilas.

Ampliação de oferta de exames e consultas especializadas.

Grama sintética na Praça Dr. Manoel Lourenço Branco – São Braz.

Revitalização do Bosque Conjunto Saturno.

Revitalização da Rua Jacobe Breda e Rua Bôrtolo Parise.

Projeto abertura da Rua Poeta Cesar Bond até a Rua João Parize.

Aumentar o número de vagas nas atividades ofertadas pelo Clube da Gente.

Construção de um CMEl na planta Santa Helena.

Rondas e monitoramentos nas escolas, CMEIS e unidades de saúde da regional Santa Felicidade.

Cursos de capacitação profissional em espaços parceiros.

Regional Tatuquara

Revitalização da Praça Monteiro Lobato.

Realizar mutirões de consultas e exames especializados.

Construção de uma pista de corrida e caminhada no Clube da Gente Tatuquara.

Melhorar a sinalização nos principais cruzamentos do Tatuquara.

Projeto para ampliação do Terminal Tatuquara.

Ampliação de vagas em escolas e construção de novas escolas.

Ampliação da quantidade de produtos nos Armazéns da Família.

Ampliação do número de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede municipal de ensino, preferencialmente no Moradias Janaína e Rio Bonito.

Projeto de melhoria na mobilidade na Estrada Delegado Bruno de Almeida com Antônio Zanon e Antônio Zanon e Vinicio Machado (rotatórias).

Participação popular

O Fala Curitiba 2025 começou em março e, nos últimos seis meses, a população participou de diferentes etapas, apresentando sugestões de melhorias para os 75 bairros da capital paranaense.

O programa ouve o cidadão sobre as prioridades mais desejadas, que são incluídas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). É a LOA, na prática, que recebe os 100 pedidos escolhidos pela população.

Entre março e junho, mais de 50 mil sugestões foram recebidas pelos diferentes canais do Fala Curitiba, com a participação de 18,7 mil moradores. Na primeira etapa, as pessoas apresentaram os pedidos de forma individual pelo Fala Móvel e internet. Na sequência, ocorreram as primeiras reuniões presenciais pelos bairros para definir as prioridades da comunidade.

Já a etapa final junta todos os pedidos das regionais e define as 100 prioridades coletivas.

Próximas etapas do Fala Curitiba

Após a eleição no Fala Curitiba dos 100 serviços e obras que a população quer a prefeitura realize no próximo ano, os pedidos serão oficializados em uma audiência on-line que ocorre na primeira quinzena de setembro. A população poderá participar e a data será divulgada no portal do Fala Curitiba.

Na sequência, todos os pedidos eleitos serão incluídos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 que será encaminhado até o fim de setembro para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

O legislativo municipal tem até o fim de ano para realizar audiências públicas e aprovar o orçamento do próximo ano.