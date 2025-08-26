13 bairros de Curitiba podem ficar sem água por manutenções da Sanepar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar programou três intervenções na rede de abastecimento de Curitiba ao longo desta semana. Além da manutenção marcada para esta terça-feira (26), no bairro Augusta, outras duas ações serão realizadas entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28), podendo afetar o fornecimento de água em 13 bairros da capital.

Na quarta-feira (27), técnicos da companhia atuarão no reservatório do Tatuquara. A manutenção ocorre entre 8h e 13h. Durante esse período poderá faltar água em Campo de Santana, Cidade Industrial, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará. O retorno do abastecimento será feito de forma gradativa e deve se estender até a manhã de quinta-feira (28).

Já na quinta-feira (28), a intervenção será no sistema de recalque do Alto Bacacheri, onde será feita a troca do macromedidor. O serviço começa às 9h e pode causar falta de água ou oscilações de pressão até as 6h da manhã de sexta-feira (29).

Entre os bairros mais afetados estão Abranches, Ahú, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira e São Lourenço. Outros bairros de cidades da Região Metropolitana também podem sofrer com falta de água devido às manutenção programadas previamente.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após a manutenção? RECLAME!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.