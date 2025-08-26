ALEP nos bairros tem corte de cabelo grátis, orientações jurídicas e atrações pra crianças

A Assembleia Legislativa do Paraná promove na próxima quarta-feira (27) mais uma edição do programa Assembleia nos Bairros, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. O evento será realizado no Terminal de Santa Felicidade, das 13h às 17h, e vai oferecer uma ampla estrutura de serviços gratuitos para a população, além de aproximar o Poder Legislativo da comunidade local.

Durante a ação, os moradores poderão contar com atendimentos diversos, como emissão do cartão-transporte, serviços na área da saúde, orientação jurídica da Defensoria Pública e oportunidades de emprego.

Também serão disponibilizados cortes de cabelo gratuitos, atividades para crianças, serviços de cuidados com animais de estimação e apoio para a regularização do título de eleitor, reunindo em um só espaço iniciativas que buscam garantir mais cidadania e qualidade de vida.

Como parte da programação, está prevista a realização de uma sessão especial da Assembleia Legislativa, marcada para as 15h, com a presença de deputados estaduais e lideranças comunitárias. O encontro tem como objetivo ouvir as demandas da região e promover um diálogo direto com a população.

“Recebemos o pedido da população de Curitiba para que a Assembleia também estivesse presente nos bairros da capital, assim como ocorreu nas 27 edições da Assembleia Itinerante realizadas pelo interior do estado. Em parceria com a prefeitura, vamos levar a Santa Felicidade uma ampla oferta de serviços, informações e atendimentos. Essa é uma maneira efetiva de aproximar o Legislativo da comunidade e fortalecer a participação cidadã”, declarou o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD).

O programa “Assembleia nos Bairros” vem consolidando-se como uma importante iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná para aproximar o Poder Legislativo da população. Na 1ª edição, realizada em maio no Terminal do Carmo, no bairro Boqueirão, foram registrados mais de 2 mil atendimentos, com destaque para 104 ações do TRE-PR e 70 da Defensoria Pública, além de oferecer atividades culturais e orientações jurídicas aos moradores da região.

Já a 2ª edição, realizada em junho na Regional Portão, no bairro Fazendinha, registrou um número ainda maior de atendimentos, superando a marca de 4 mil. Além da ampla participação dos serviços do TRE-PR e da Defensoria Pública, o evento também foi marcado pelo anúncio de investimentos de R$ 8 milhões para a revitalização do parque linear às margens do Rio Barigui, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa.

A 3ª Edição do Assembleia nos Bairros será nesta quarta, das 13h às 17h, no Terminal de Santa Felicidade – Rua Madre Clelia Merloni, 198.