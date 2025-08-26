Trânsito em Curitiba: rua do bairro Sítio Cercado muda de sentido hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Aarão Lamenha de Siqueira, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, terá alteração de sentido a partir das 11h desta terça-feira (26). A via passará a ter mão única no trecho que vai da Rua Nova Aurora até a Rua Ourizona.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a mudança foi definida após estudos técnicos de fluxo viário, que levaram em conta a circulação de veículos, pedestres e as demandas registradas por moradores por meio da Central 156 e de outros canais da Prefeitura.

Para minimizar transtornos e garantir a segurança, equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local orientando motoristas e pedestres durante a implantação da nova medida. Além disso, a via contará com reforço na sinalização para indicar o novo sentido de circulação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉