Após repercussão de atropelamento, motorista fujão é identificado em Curitiba

O motorista que teria atropelado Adalto Lima do Nascimento, de 65 anos, e fugido do local, foi encontrado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após repercussão do caso na mídia. O suspeito tem 71 anos e dirigia um veículo sedan prata durante o acidente que aconteceu no bairro Tarumã, em Curitiba, em 16 de agosto. A vítima continua internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado crítico.

De acordo com o delegado Edgar Santana, o homem foi localizado na segunda-feira (25), após denúncias anônimas, análise de câmeras de seguranças e testemunhas auxiliarem na investigação.

Durante o interrogatório, o suspeito afirmou que ouviu o barulho do impacto, mas achou que teria batido apenas no meio-fio, resultando na quebra do para-brisa. Ele não teria visto Adalto e negou ter consumido bebida alcóolica na hora do ocorrido. O nome dele não foi divulgado.

“O que nos causa profunda indignação e tristeza é perceber que ainda há pessoas que se envolvem em sinistros de trânsito e abandonam o local sem prestar socorro a vítima. É uma atitude egoísta que revela falta de empatia e consideração com a vida do próximo”, afirma o delegado.

De acordo com o delegado, o carro foi apreendido e o motorista foi liberado. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal, com o agravamento do caso por omissão de socorro e por ter se afastado do local do acidente. Segundo Santana, a pena pode chegar até seis anos de prisão.

Para Jonathan Nascimento, filho da vítima, a família tem buscado seus direitos com a esperança de que a justiça seja feita. “Que a polícia conclua as investigações e que a pessoa responda criminalmente por isso. Nossa intenção é processar ele”, afirma.

Relembre o caso

De acordo com o filho do militar, o idoso sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2023. A partir deste episódio, ele passou a caminhar com o intuito de cuidar da saúde.

No dia do acidente, Jonathan conta que seu pai estava tentando completar seus dez mil passos diários.

“Ele mora no Bairro Alto, aí ele vai até quase o fim da Victor Ferreira do Amaral e volta”, lembra Jonathan.

O acidente ocorreu na esquina da rua Teófilo Soares Gomes, por volta das 18h50. Segundo Jonathan, quem socorreu o idoso foram pessoas que passavam pela região. Eles ligaram para a irmã mais velha do engenheiro relatando o ocorrido.

Com a chegada da família no local, o idoso foi encaminhado ao Hospital Cajuru, onde foi transferido na quarta-feira (21) para o Hospital das Nações. Segundo o engenheiro, o pai está em coma com sangramentos internos na cabeça.