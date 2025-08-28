Motociclista escapa de raspão de acidente com ônibus em Curitiba; Vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motociclista escapou por questão de segundos de um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Novo Mundo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ônibus da linha Sítio Cercado saiu da canaleta exclusiva sentido Centro, atravessando a calçada e atingindo a lateral de um poste.

Nas imagens é possível observar que o motociclista passou pelo local da batida cerca de três segundos antes dela acontecer. Assista ao vídeo abaixo:

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o motorista do ônibus sofreu um mal súbito enquanto dirigia. O acidente aconteceu por volta das 7h45, na avenida República Argentina.

Ainda conforme informações da prefeitura, não houve feridos e o motorista foi atendido pelo Siate.

Outro acidente com ônibus na mesma rua

A prefeitura também relatou que outro acidente foi registrado nesta quinta (28) na Avenida República Argentina. Dessa vez, sentido Pinheirinho. Um homem, de 41 anos, foi atropelado por um ônibus, também da linha Sítio Cercado, por volta das 9h20.

O pedestre teria atravessado a rua quando o ônibus que seguia pela canaleta o atingiu. De acordo com a prefeitura, o homem foi encaminhado estável ao Hospital do Trabalhador.