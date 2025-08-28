Nota Curitibana: confira resultado do 82º sorteio com prêmios de até R$ 50 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Curitiba realizou o 82º sorteio do programa Nota Curitibana, que estimula a população a pedir nota fiscal na contratação de serviços. O evento aconteceu no Salão Nobre do Palácio 29 de Março, sede da administração municipal, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube.

O programa incentiva os curitibanos a solicitarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Entre os estabelecimentos participantes estão estacionamentos, academias, escolas particulares, lavanderias, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, salões de beleza, hotéis e oficinas mecânicas.

Bilhetes premiados no Nota Curitibana

Os números dos bilhetes premiados são os seguintes:

506074 : receberá R$ 50 mil

: receberá R$ 50 mil 1392293 : receberá R$ 20 mil

: receberá R$ 20 mil 1032165: receberá R$ 10 mil

A entrega dos prêmios será realizada nos próximos dias, em cerimônia na sede da prefeitura.

Entidades sociais beneficiadas

O programa também contempla instituições sociais sem fins lucrativos, que são indicadas pelos ganhadores no momento do cadastro. Para cada sorteado, duas entidades são beneficiadas.

As organizações vinculadas ao primeiro colocado recebem R$ 25 mil cada. Já as indicadas pelo segundo lugar ganham R$ 10 mil cada, enquanto as do terceiro colocado são premiadas com R$ 5 mil cada uma.

Todos os valores sorteados são livres de Imposto de Renda. Além dos prêmios em dinheiro, o Nota Curitibana gera créditos que podem ser transferidos para conta corrente, cartão-transporte da Urbs ou utilizados para abater até 50% do valor do IPTU.

Como participar dos sorteios

Para concorrer aos prêmios e gerar créditos, basta informar o CPF na emissão da nota fiscal ao contratar serviços como planos de saúde, escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas, lavanderias, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, entre outros.

É necessário ter cadastro no site do Nota Curitibana para resgatar os créditos e participar dos sorteios. Em média, 15% do valor do ISS pago na prestação de serviços é convertido em crédito para o contribuinte.

A primeira nota fiscal eletrônica do mês gera automaticamente um bilhete para o sorteio, independentemente do valor. Nas notas seguintes, a cada R$ 50 em serviços, é gerado um novo cupom, válido para o sorteio do mês correspondente.