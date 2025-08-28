Maior show de tango do mundo tem única apresentação no Guaírão

O espetáculo Uma Noite em Buenos Aires, considerado o maior show de tango do mundo, comemora 50 anos de sucesso e volta a Curitiba para única apresentação no próximo domingo (31), às 19h, no Grande Auditório do Teatro Guaíra. Com direção e produção geral de Manoel Poladian e direção musical do maestro Carlos Buono (Prêmio Sadaic / Bandoneon de Ouro), o espetáculo reúne o que há de melhor da música e da dança argentina.

No palco estão confirmadas as presenças dos cantores Alberto Bianco, um dos intérpretes de tango mais premiado do mundo, e Claudia Pannone, cantora do projeto “Gotham Project” que inovou e aproximou o tango das novas gerações.

O espetáculo traz ainda o Tango Sinfônico apresentado pelo Nonetto Buoníssimo, formado por nove maestros que tocam nas grandes casas de Tango de Buenos Aires, e dois casais de bailarinos, campeões mundiais de tango: Ivan Romero e Silvana Nuñes e Federico Paleo e Luciana Franchelli. Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda pelo Disk Ingressos.

O elenco

O diretor musical do espetáculo, o bandoneonista, compositor e arranjador, o maestro Carlos Buono, é um dos nomes mais importantes da história contemporânea do tango argentino. Aclamado pela imprensa europeia, foi eleito o “Rei do Tango”. Em turnê, ao lado do violinista André Rieu apresentou “Adiós Nonino”, que teve mais de 15 milhões de visualizações no YouTube, e “Libertango”, com mais de 21 milhões de visualizações.

Buono é considerado o mais autêntico e magnífico intérprete de Astor Piazzolla. Ao longo de sua carreira dividiu o palco com as maiores Orquestras do mundo entre elas, a Sinfônica WDR (Alemanha), Sinfônica da Opera de Yerevan (Armenia), Sinfônica Stravinsky (Moscou), Opera de Roma, Orquestra Sinfônica da Argentina. Tocou com grandes ícones do Tango como Atílio Stampone e Julio Boca.

O Noneto Buonissimo é formado por nove maestros virtuosos que tocam nas melhores casas de Tango de Buenos Aires, além de já terem tocado em shows na Europa, Ásia e América Latina, e apresentam um set musical especial o “Tributo a Piazzolla” que é aclamado por onde passa.

Considerado um dos maiores intérpretes de Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Alfredo Le Pera, o cantor de tango Alberto Bianco tem uma carreira premiada, reconhecida e aplaudida mundialmente. Desde pequeno, o tango fez parte de sua vida, escutando discos com seus pais.

Aos 13 anos, cantou pela primeira vez, no programa “Rincón de los artistas”. Entrou para a prestigiada orquestra do maestro Mariano Mores, com quem se apresentou em Teatros da Europa, Israel, Estados Unidos e México. Na sequência, gravou seu primeiro disco solo e não parou mais de fazer sucesso.

A voz do “Gotham Project”, a cantora Claudia Pannone, é sucesso na Europa, Ásia e nos Estados Unidos, onde apresenta o musical “Tango Argentino”. Virtuosa, com apresentações que se destacam ao redor do mundo, sabe como demonstrar todo o sentimento do tango com sua voz, trazendo um equilíbrio perfeito entre expressão dramática e elegante técnica vocal.

Os bailarinos Ivan Romero e Silvana Nuñez são campeões mundiais nos festivais de Buenos Aires e Seul. Sucesso nos cinco continentes, os dançarinos, professores e coreógrafos são apaixonados pelo tango e possuem uma trajetória que deixa sua marca no cenário mundial, com versatilidade artística e presença nas mais famosas companhias de tango.

Os bailarinos Federico Paleo e Luciana Francheli também são campeões mundiais de Tango e já fizeram parte das melhores companhias de dança, entre elas a Dramatic Tango Gaspar Godoy e Bandoneon Tango, tendo se apresentado em mais de 20 países. Eles são os bailarinos principais do espetáculo Rojo Tango Show que, desde 2016, é fixo no Hotel Faena de Buenos Aires.

O espetáculo “Uma Noite em Buenos Aires – 50 anos de sucesso” será neste domingo, às 19h, no Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº). Duração: 1h30. Classificação indicativa: Livre.

Ingressos:

Plateia Vermelha – R$230 e R$460 (inteira)

Plateia Azul – 200 e R$400 (inteira)

Plateia Central Laranja – R$180 e R$360 (inteira)

Plateia Lateral Amarela – R$170 e R$340 (inteira)

1º balcão Roxo – R$165 e R$330 (inteira)

1º balcão Verde – R$150 e R$300 (inteira)

2º balcão Azul Claro – R$140 e R$280 (inteira)

2º balcão Laranja Claro – R$130 e R$260 (inteira)

(+ Taxa de Conveniência.)

