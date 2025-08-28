Chef Claude Troisgros é estrela da Feira da Louça em Campo Largo

Uma das maiores feiras de louças do Brasil ganha um toque gourmet. A tradicional Feira da Louça de Campo Largo, que acontece de 04 a 14 de setembro, chega à sua 32ª edição com uma grande novidade: o Feira da Louça Gourmet. O chef francês Claude Troisgros, um dos maiores nomes da gastronomia brasileira, será a estrela do evento.

A expectativa é bem ambiciosa: atrair 180 mil visitantes durante os 11 dias de feira, superando o recorde anterior de 160 mil pessoas. Além da variedade de produtos com preços especiais, a programação bem diversa.

O Sebrae entrou como parceiro para valorizar os produtos com Indicação Geográfica (IGs) do Paraná. É uma forma super bacana de mostrar o que temos de melhor por aqui. Todos os chefs convidados vão preparar pratos utilizando ingredientes regionais, servidos nas famosas louças de porcelana que levam o nome de Campo Largo mundo afora.

Claude Troisgros, que vive no Brasil desde 1979 e já revolucionou nossa gastronomia com sua criatividade, fará uma aula-show no dia 10 de setembro, às 18h, na cozinha Senac montada no City Center Outlet Premium. Ele vai preparar um peixe em crosta de erva-mate – bem paranaense, não? – usando mel de Ortigueira, cachaça de Morretes, broa de centeio de Curitiba, queijo de Guaraniaçu e erva-mate de São Matheus. Para a sobremesa, um cheesecake com goiabas de Carlópolis, ponkan de Cerro Azul e vinho branco de Bituruna. Deu água na boca, né?

No dia 04, a chef Ale Silveira e Bernardo Fuck abrem o evento com uma aula-show de tartelette com tartar de tilápia de Toledo e um prato principal de tilápia glaceada com barbecue de bala de banana e cachaça de Morretes.

Nos dias seguintes, é a vez de outros nomes da gastronomia: Nathália Pianaro ensinará um Tiramisù com café de Mandaguari e queijo de Witmarsum; Ademir Martinez preparará um Entreveiro de pinhão com Cracóvia de Prudentópolis; e Amandha Louise mostrará como fazer a tradicional Carne de Onça com broa de centeio.

A aula do Troisgros será exclusiva para convidados mas terá transmissão ao vivo no Instagram da Feira da Louça e no YouTube. Para as outras aulas, serão abertas inscrições com limite de 50 vagas por turma. O Senac também está preparando uma programação especial durante o evento – vale ficar de olho no site deles para mais informações.

Com mais de 6 mil m² de área, a feira reunirá cerca de 70 expositores de louças, utensílios domésticos, decoração, artesanato e serviços. Os expositores tradicionais terão espaços ampliados, garantindo mais conforto para os visitantes e uma variedade ainda maior de produtos. É a chance perfeita para comprar louças de qualidade a preços especiais.

O local do evento também é um atrativo à parte: o City Center Outlet conta com estacionamento gratuito para quase três mil veículos, praça de alimentação completa e espaço kids com recreadores. São mais de 100 lojas com marcas nacionais e internacionais, todas com ofertas especiais durante a feira.

A 32ª Feira da Louça tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, do Sistema Fiep, Sanepar, Sistema Fecomércio PR, Sebrae, Caixa Econômica Federal, Fomento Paraná e BRDE; apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e promoção da RPC.

Serviço

32ª Feira da Louça

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo.

Quando: De 04 a 14 de setembro

Horário: Dia 04 cerimônia oficial às 16h e funcionamento das 17h às 22h e do dia 05 a 14 das 10h às 22h.

Entrada e estacionamento gratuitos.