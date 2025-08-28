Bar da Heineken deixa legado em Curitiba: comunidade recebe 30 postes solares

Uma nova luz brilhará na Comunidade Dona Cida, ocupação localizada na região industrial de Curitiba. O Litro de Luz Brasil acaba de anunciar um projeto que vai transformar a realidade de aproximadamente 450 famílias com a instalação de 30 postes solares. A iniciativa é fruto de uma parceria especial com o Heineken Floating Bar, estrutura temporária que esteve na Pedreira Paulo Leminski entre 8 e 24 de novembro de 2024.

Mas não é só iluminação que o projeto traz. A organização, que atua com soluções solares sustentáveis em comunidades sem acesso à luz, está realizando visitas porta a porta para engajar os moradores e selecionar os chamados “Embaixadores do Litro de Luz” – voluntários locais que serão capacitados para acompanhar a montagem e manutenção das tecnologias instaladas.

O diferencial? Um curso de formação em instalação de sistemas fotovoltaicos para os moradores da região, ampliando não só o acesso à energia limpa, mas também criando oportunidades de capacitação profissional e geração de renda. A instalação dos postes está marcada para 30 de agosto, já nesta sexta-feira.

“Acreditamos que a transição energética justa deve acontecer com, para e pelas comunidades. Ao iluminar territórios urbanos que ainda vivem no escuro e oferecer formação técnica para seus moradores, estamos construindo caminhos reais de inclusão, autonomia e desenvolvimento sustentável”, afirma Rodrigo Eidy, presidente do Litro de Luz Brasil.

A iniciativa faz parte do legado do Heineken Floating Bar, que destinou 100% do lucro gerado para projetos de sustentabilidade na capital paranaense. Com apoio do Quintessa, organização de impacto pioneira no país, a Heineken abriu um edital voltado à implementação de soluções sustentáveis na região, e o Litro de Luz foi um dos três projetos selecionados.

“Acreditamos que grandes experiências devem deixar grandes legados. Apoiar um projeto como o Litro de Luz, em parceria com o Quintessa, traduz o impacto positivo que buscamos com o Heineken Floating Bar: fomentar iniciativas locais, conectadas com o contexto de cada cidade, com potencial de gerar um legado concreto, duradouro e capaz de criar cada vez mais conexões reais”, afirma Eduardo Picarelli, diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil.

Experiência flutuante com propósito

O Heineken Floating Bar não foi apenas um espaço de entretenimento – é uma plataforma de transformação. A estrutura temporária ofereceu uma experiência única combinando gastronomia e entretenimento em um ambiente flutuante, mas com propósito bem definido.

Durante sua passagem por Curitiba no final de 2024, no lago da Pedreira Paulo Leminski, o bar utilizou apenas copos reutilizáveis e contou com áreas de acessibilidade, incluindo interpretação em libras, promovendo inclusão e sustentabilidade.

A experiência paulistana também deixou seu legado. Em São Paulo, o Heineken Floating Bar estreou em 2023, promovendo uma nova perspectiva sobre a relação dos cidadãos com o rio Pinheiros. Em parceria com a SOS Mata Atlântica, o lucro foi 100% revertido para apoiar seis projetos colaborativos com a bacia hidrográfica e seu entorno.

A iniciativa integra a plataforma Green Your City, que reúne uma série de ações com foco em cultura e sustentabilidade, ressignificando espaços urbanos e discutindo o impacto ambiental através de experiências de marca que convidam à reflexão.

Entre as metas da plataforma estão: garantir que 50% dos pontos de venda de Heineken em 19 capitais tenham energia renovável até 2030; tornar 80% das embalagens de vidro da marca retornáveis até o mesmo ano; implantar microflorestas urbanas em 19 capitais em parceria com o projeto Floresta de Bolso; e manter o investimento de 10% da verba de marketing em ações de consumo responsável, prática adotada desde 2010.