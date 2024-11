Heineken cria bar flutuante em Curitiba: saiba como ele funciona

Curitiba recebe durante o mês de novembro o Heineken Floating Bar, construído temporariamente no lago da Pedreira Paulo Leminski. Após o sucesso no Rio Pinheiros, dentro do Parque Bruno Covas, na capital de São Paulo, a novidade chega também à capital paranaense. A entrada é gratuita e limitada.

O Heineken Floating Bar é uma intervenção que convida as pessoas a repensarem a importância da reocupação para transformar as cidades em que vivem. A operação do bar terá parte do lucro revertido para a abertura de um edital, focado em projetos da comunidade, que beneficiem a cidade de Curitiba. Mais informações serão reveladas em breve.

Aberto ao público de quinta a domingo, entre 8 e 24 de novembro, o projeto inovador tem 400 metros quadrados. Tem capacidade para receber até 400 convidados de forma rotativa e promete movimentar a Pedreira Paulo Leminski. Além das atrações musicais que serão reveladas no site, o evento vai contar com um cardápio de comidas harmonizadas com chope Heineken. Para beber e brindar, o mixologista Alexandre D’Agostino criou opções de drinks exclusivos que levam um toque de Heineken na composição.

Para Eduardo Picarelli, diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil, um dos propósitos da marca é ter um olhar inédito para formas de discutir o impacto ambiental e, por meio de experiências e intervenções, fazer um chamado à reflexão e ocupação de espaços urbanos. “A Heineken sempre enxergou cidades de um jeito diferente. Pensando em Curitiba, escolhemos um espaço que é um patrimônio cultural para os moradores e que ainda oferece uma vasta área ambiental. Com área de 103,5 mil m², a Pedreira é o maior espaço para espetáculos ao ar livre da América Latina e referência para a cena cultural e artística do país. O Floating Bar foi um sucesso em São Paulo e resolvemos trazê-lo para uma nova praça, para nos aproximarmos dos nossos consumidores curitibanos”, explica.

Os ingressos serão disponibilizados toda terça-feira às 17h no site. Ele direciona o público para o Sympla, para obter ingresso de visita ao espaço, de quinta à domingo, da mesma semana. Quando liberado, o consumidor poderá selecionar o dia de visita mediante disponibilidade. Filas de espera também poderão ocorrer, dependendo da capacidade de atendimento no dia, no horário e no local. A abertura do site será divulgada nas redes sociais da Heineken (@heinekenbr). Os convites para o primeiro fim de semana já foram disponibilizados na última terça-feira (05).

“Trazer o Heineken Floating Bar para Curitiba faz parte do objetivo de propor aos curitibanos repensarem os nossos espaços urbanos não apenas para a conscientização ambiental, mas também para o bem-estar das pessoas que frequentam a Pedreira Paulo Leminski. Esta ação se conecta totalmente à nossa agenda ESG, que está no centro da estratégia de negócio da companhia e presente em todas as etapas da tomada de decisões”, declara Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos do Grupo Heineken.

Serviço

Heineken Floating Bar

Localização: Pedreira Paulo Leminski

Rua João Gava, 970 – Pilarzinho – Portão 2

Funcionamento: Quinta a domingo.

Período: 08/11 a 24/11

Horários:

Sexta-feira – 8/11 – das 17h à 1h;

Sábado – 9/11 – das 17h à 1h;

Domingo – 10/11 – das 12h às 20h;

Quinta-feira – 14/11 – das 17h às 23h;

Sexta-feira – 15/11 – das 17h à 1h;

Sábado – 16/11 – das 17h à 1h;

Domingo – 17/11 – das 12h às 20h;

Quinta-feira – 21/11 – das 17h às 23h;

Sexta-feira – 22/11 – das 17h à 1h;

Sábado – 23/11 – das 17h à 1h;

Domingo – 24/11 – das 12h às 20h.

Reservas: Pelo site, disponível para Android e iOS