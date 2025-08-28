Compensação de cobrança de passagem com cartão atrasa em Curitiba. Como fica?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A normalização do ritmo de compensação de pagamentos por cartões de crédito e débito no transporte coletivo aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), conforme informou a Urbanização de Curitiba (Urbs). Há cerca de dez dias, foi detectada a formação de uma fila de processamento das transações, o que fez com que parte dos pagamentos fosse compensada em data posterior ao uso do cartão.

Com isso, alguns passageiros perceberam em seus cartões a cobrança com a data de processamento e não com a data original da passagem. Em condições normais, o processamento ocorre no mesmo dia.

Cerca de 150 mil cobranças – o equivalente a 10% do movimento mensal por pagamento de débito e crédito – foram impactadas pelo atraso no processamento.

“Recebemos a informação agora pela manhã, da Dataprom, empresa responsável pelo sistema de bilhetagem, que a fila de processamento foi zerada e agora o fluxo de compensação das transações foi normalizado”, disse Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Segundo a Dataprom, foi identificada uma intermitência na saída/baixa das transações, por conta da substituição de um certificado digital da Cielo, o que ocasionou fila de processamento.

O presidente da Urbs ressalta que não há qualquer indício de invasão ou violação de segurança no sistema de bilhetagem e que o usuário pode utilizar normalmente os cartões de débito e crédito no transporte coletivo. A empresa também alerta que o passageiro não precisa se preocupar, porque não se trata de cobrança indevida e nem de duplicidade de débito.

“É importante que as pessoas verifiquem, no extrato do seu cartão, as passagens que foram realizadas e a cobrança posterior. Não há nenhuma cobrança indevida, nenhuma cobrança em duplicidade, mesmo porque a catraca só libera uma passagem por vez. O pagamento só se dá após o giro da catraca. O que aconteceu é que a cobrança no cartão sofreu atraso”, explicou Maia Neto.

O usuário que tiver dúvida pode conferir as cobranças no resumo de movimentação do cartão de débito ou crédito ou se deslocar a uma das unidades de atendimento da Urbs nas Ruas da Cidadania para verificar o extrato de utilização no transporte coletivo.

Tire dúvidas sobre o pagamento com cartões de crédito e débito

Como pagar a tarifa de ônibus com cartão de crédito ou débito?

Para pagar a tarifa, basta aproximar o cartão de crédito ou débito que apresente o sinal de pagamento por aproximação do validador, tal como é feito com cartões de transporte convencionais.

Como saber se o meu cartão já tem tecnologia disponível?

Os cartões com a tecnologia de pagamento por aproximação possuem um símbolo de transmissão que lembra o símbolo do wi-fi, só que deitado. É preciso ficar atento: algumas emissoras aceitam o pagamento no transporte coletivo após o usuário ter efetivado ao menos uma compra em uma máquina física, como no comércio, com a funcionalidade por aproximação. É bom consultar o banco ou instituição financeira emissora do seu cartão para confirmar essa informação.

Quais ônibus aceitam o pagamento por cartão de crédito e débito?

Todos os ônibus aceitam o pagamento. Há ainda identificação visual na frente do veículo, nos terminais e estações-tubo com o valor da passagem e mais a taxa da operadora.

Posso pagar quantas tarifas por viagem? Qual é o tempo mínimo de intervalo para passar o pagamento novamente?

Você poderá pagar até 3 passagens por viagem/por validador. Com o intervalo de 15 minutos para a próxima, de até 3 passagens.

Os valores são diferentes da tarifa vigente?

Sim. É cobrada uma taxa de conveniência pela operadora, de R$ 0,13 por passagem que é paga nessa modalidade. Assim, o valor é de R$ 6,13 por embarque.

Por que a cobrança no cartão está em dia diferente da utilização no transporte coletivo?

Em caso de fila de processamento, como o ocorrido neste mês, é possível que a cobrança seja feita posteriormente. Também é o caso de pagamentos de tarifa pendente, quando não havia saldo no cartão no momento da passagem da catraca.

O que fazer se o pagamento não for autorizado?

Caso seu pagamento não seja autorizado, procure a instituição emissora do cartão. Em caso de bloqueio da passagem no validador, procure os canais de atendimento do 156.

A cobrança é imediata da operadora do cartão?

Não. O sistema de cobrança das passagens pagas é feito da forma off-line, ou seja, a cobrança não realizada no exato momento da utilização destes cartões. Em média, entre o tempo de passagem na catraca até a autorização ou não do pagamento é de 15 minutos.

Por que ao encostar meu dispositivo de pagamento apresenta a mensagem de cartão bloqueado?

Se na utilização anterior a operadora do cartão utilizado não autorizou a cobrança da referida passagem, o cartão passou a ser bloqueado para a utilização no transporte coletivo. O bloqueio, no entanto, não interfere na utilização do cartão em outros locais de compra ou pagamento. É importante ressaltar que a operadora fará novas tentativas de cobrança da tarifa pendente. Neste caso, a data de pagamento será a do dia em que a operadora conseguir efetuar a cobrança e não necessariamente a mesma da utilização do transporte coletivo.

Como é feita a cobrança?

Após a primeira tentativa de cobrança, caso tenha algum problema junto à operadora do cartão, o sistema fará de forma automática mais três tentativas pelo prazo de 15 dias.

Caso a cobrança não tenha sido realizada nesse período a próxima tentativa será somente quando usuário tentar utilizar novamente o cartão em um dos validadores – catraca. Nessa cobrança, será debitada a tarifa pendente daquele momento em que o usuário embarcou mesmo sem ter saldo. Assim, o cartão será desbloqueado e será possível utilizá-lo normalmente outras vezes.

Para solucionar outras dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 156, informando os 4 números iniciais e finais do cartão de crédito ou débito em questão. A equipe de atendimento poderá fornecer as orientações necessárias.