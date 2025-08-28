Prepara o bolso!

Novo preço do pedágio no Paraná a partir desta quinta: Veja valores atualizados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/08/25 12h36
Foto: Divulgação/EPR Litoral Pioneiro.

A partir desta quinta-feira (28), as tarifas das praças de pedágio administradas pelas concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Via Araucária terão reajuste. A atualização segue determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no início de agosto.

Reajuste no Litoral e Interior do Paraná

Os pedágios sob administração da EPR Litoral Pioneiro, que opera trechos de rodovias que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e ao Norte Pioneiro, terão novos valores. Confira:

  • P1 – São José dos Pinhais: de R$ 22,60 para R$ 24,00
  • P2 – Sengés: de R$ 7,30 para R$ 7,70
  • P3 – Jacarezinho: de R$ 12,00 para R$ 12,80
  • P5 – Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10
  • P6 – Jaguariaíva: de R$ 7,60 para R$ 8,00
  • P7 – Quatiguá: de R$ 13,00 para R$ 13,80
  • P8 – Jacarezinho Auxiliar 1: de R$ 12,00 para R$ 12,80
  • P9 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12,00 para R$ 12,80

Reajuste nas BR-277 e BR-476

Já a concessionária Via Araucária, responsável por 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais do Lote 1 – em trechos que ligam Curitiba a Ponta Grossa e Guarapuava –, também terá atualização tarifária. O reajuste ocorre um ano e seis meses após o início da operação da empresa.

Nas praças da Via Araucária, os novos valores para carros e veículos leves variam de R$ 9,30 a R$ 12,30. Motos, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas seguem isentas.

Veja os valores atualizados:

  • Balsa Nova/São Luiz do Purunã (BR-277): de R$ 8,70 para R$ 9,30
  • Porto Amazonas (BR-277): de R$ 10,90 para R$ 11,70
  • Irati (BR-277): de R$ 10,20 para R$ 10,90
  • Imbituva (BR-277): de R$ 10,00 para R$ 10,70
  • Lapa (BR-476): de R$ 11,50 para R$ 12,30

De acordo com a Via Araucária, a atualização considera a inflação acumulada e fatores técnicos e econômicos, aplicando o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT). O percentual de aumento ficou em 7,52%, baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março de 2024 e agosto de 2025.

