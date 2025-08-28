Disfarce mal feito entrega ‘viatura’ que transportava drogas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma caminhonete Triton prata chamou a atenção da PRF na manhã desta quinta-feira (28) por um detalhe que passou despercebido pelos criminosos: a plotagem indicava vínculo com o Ministério da Economia, quando na verdade a Receita Federal está subordinada ao Ministério da Fazenda.

Foi o primeiro sinal de que algo não batia certo com aquele “veículo oficial” que circulava pela BR-277, em Guarapuava, por volta das 8h da manhã.

+ Leia mais Novo preço do pedágio no Paraná a partir desta quinta: Veja valores atualizados

Os policiais decidiram abordar o veículo e, ao entrevistar os ocupantes, descobriram que os dois paraguaios vestiam uniformes semelhantes aos da Receita Federal, numa tentativa de simular uma operação oficial.

A farsa não durou muito. Na caçamba da caminhonete, os agentes encontraram nada menos que 152,6 quilos de cocaína, confirmados pelo narcoteste preliminar. Como se não bastasse, junto com a droga estavam 100 iPhones contrabandeados.

Quando questionados, os falsos agentes confessaram que receberam o veículo já carregado próximo a Santa Terezinha de Itaipu, na fronteira com o Paraguai, e deveriam entregar toda a carga em Curitiba.

Para completar o quadro de irregularidades, os policiais constataram que a placa do veículo estava adulterada, não correspondendo aos demais elementos de identificação da caminhonete.

Após a apreensão, toda a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Guarapuava, que dará continuidade às investigações.