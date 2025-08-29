Vídeo mostra momento exato de acidente com carretas e ônibus na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento de um grave acidente que deixou uma pessoa morta e outras seis feridas, na manhã desta sexta-feira (29) na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O acidente envolveu um ônibus da Atenção Primária à Saúde do município e duas carretas e colisão aconteceu em um trecho de descida da rodovia, conforme informações dos Bombeiros. Posteriormente, mais uma morte foi confirmada: um homem que esperava o ônibus no ponto.

Segundo o relato inicial feito pela concessionária que administra o trecho, uma das carretas, que transportava bobinas de aço, colidiu com a lateral e a traseira do ônibus. Com o impacto, a carreta despencou de um barranco enquanto o coletivo tombou na lateral da via. Veja o exato momento do acidente:

Um vídeo revelado pelos Bombeiros mostra o exato momento do acidente. Nas imagens, é possível ver quando o caminhão atinge a traseira do ônibus, lançando o coletivo para um canteiro lateral, onde acabou capotando.

Resgate de helicóptero na BR-116

Das vítimas atendidas no local, uma pessoa foi transportada em estado grave para a UPA. Outras sete pessoas foram encaminhadas com ferimentos moderados para atendimento hospitalar.

Duas mulheres, de 17 e 86 anos, consideradas em estado moderado, precisaram ser transportadas pelo helicóptero Falcão 8 e pela Patrulha 15 da PRF para receber atendimento médico especializado em Curitiba. Uma mulher de 47 anos morreu no local.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Samu, Concessionária Arteris e Defesa Civil. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Pista bloqueada até meio dia

A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e remoção dos veículos, causando congestionamento no local. A concessionária recomenda que motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas.

A pista foi completamente liberada ao meio dia, segundo a PRF.

Acidente na BR-116 causou bloqueio de pista para o resgate de feridos. Foto: Divulgação/PRF

