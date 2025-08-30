Bar do Ligeirinho, no Centro de Curitiba, vai fechar após mais de 70 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fundado em 1949, o Bar do Ligeirinho, localizado no Centro de Curitiba, vai fechar. O estabelecimento funcionava na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 120, e foi fundado pelo ex-jogador de futebol Ronald de Abrão.

A administração do local confirmou para a Tribuna do Paraná o encerramento das atividades. No entanto, não deu detalhes do motivo.

Por muitos anos, o Bar do Ligeirinho foi destaque pelo cardápio exótico, que servia pratos como carne de jacaré, caldinho de piranha, testículos de touro, sopas de tartaruga, rã à milanesa, pernil de tateto e porquinho da índia ao forno. Os pratos mudaram com o passar do tempo, mas opções de jacaré e rã seguiram no menu.

Ronald morreu em 2015. Depois do falecimento do fundador, a esposa dele e os filhos assumiram o comando do estabelecimento. Contudo, venderam o bar anos mais tarde.

Stuart Bar e Bar do Ligeirinho ‘dividem’ história

A história do Bar do Ligeirinho pode se misturar com a do bar, até então, mais antigo de Curitiba, o Stuart. Isso porque Ronald Abrão trabalhou no Stuart antes de fundar o Ligeirinho.

Inclusive, foi lá, na esquina da Praça Osório com Alameda Cabral, que ele ganhou o apelido de ‘ligeirinho’.